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Россияне за рубежом смогут получать пенсии только на рублевые счета

Россияне за рубежом смогут получать пенсии только на рублевые счета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях. Документ опубликован накануне на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации (далее - выплаты), выплата которых невозможна в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, либо путем зачисления на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации», - сообщается в тексте постановления.

Как сообщает ТАСС, выплаты будут производиться после подачи соответствующим лицом заявления с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территорией страны.
novostipmr.com
  • Сегодня, 12:16
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