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Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация

Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация

Центр развития и поддержки гражданских инициатив "Резонанс" организовал и провёл двухдневный семинар-тренинг на тему "Гендер в медиа: гендерно-корректная коммуникация".

Участниками мероприятия стали журналисты и журналистки, представительницы неправительственных организаций, блогеры и все, кто связан с созданием медиаконтента.

Тренеркой выступила Ирина Сидорская – доктор филологических наук, кандидат философских наук и медиаэкспертка с большим опытом работы.

На тренинге затрагивалось множество тем: гендерное равенство мужчин и женщин, гендерные стереотипы, язык вражды, феминитивы, основные правила гендерно-корректной коммуникации и создания контента на гендерные темы, а также были даны рекомендации для создания контента, затрагивающего тематику домашнего насилия.

  • Сегодня, 14:00
  • DTV
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