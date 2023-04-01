Центр развития и поддержки гражданских инициатив "Резонанс" организовал и провёл двухдневный семинар-тренинг на тему "Гендер в медиа: гендерно-корректная коммуникация".
Участниками мероприятия стали журналисты и журналистки, представительницы неправительственных организаций, блогеры и все, кто связан с созданием медиаконтента.
Тренеркой выступила Ирина Сидорская – доктор филологических наук, кандидат философских наук и медиаэкспертка с большим опытом работы.
На тренинге затрагивалось множество тем: гендерное равенство мужчин и женщин, гендерные стереотипы, язык вражды, феминитивы, основные правила гендерно-корректной коммуникации и создания контента на гендерные темы, а также были даны рекомендации для создания контента, затрагивающего тематику домашнего насилия.