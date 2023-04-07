Министр обороны Чешской республики Яна Чернохова выразила поддержку европейским устремлениям Молдовы. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Молдовы.
Чернохова провела встречу с молдавским коллегой Анатолием Носатым, который находится в Праге с визитом, передает gazeta.ru.
«Министр Яна Чернохова выразила политическую поддержку вступлению Молдовы в Европейский союз и отметила ее решимость укреплять сотрудничество с НАТО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что министры обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере и возможности его развития.
Носатый поблагодарил Чехию за предоставленную возможность обучить молдавских военнослужащих в области медицины, логистики и стандартизации.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без ускоренной процедуры вступления Молдовы в Евросоюз переговоры могут забуксовать.
17 марта президент Молдовы Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза.
В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдову «приглядывают» на роль «следующей Украины». По его словам, президент республики Майя Санду «рвется в НАТО» и готова ради этого «практически на все», в том числе объединить Молдову с Румынией.