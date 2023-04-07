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Министр обороны Чехии Чернохова поддержала укрепление сотрудничества Молдавии и НАТО

Министр обороны Чехии Чернохова поддержала укрепление сотрудничества Молдавии и НАТО
Фото: Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Министр обороны Чешской республики Яна Чернохова выразила поддержку европейским устремлениям Молдовы. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Молдовы.

Чернохова провела встречу с молдавским коллегой Анатолием Носатым, который находится в Праге с визитом, передает gazeta.ru.

«Министр Яна Чернохова выразила политическую поддержку вступлению Молдовы в Европейский союз и отметила ее решимость укреплять сотрудничество с НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере и возможности его развития.

Носатый поблагодарил Чехию за предоставленную возможность обучить молдавских военнослужащих в области медицины, логистики и стандартизации.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без ускоренной процедуры вступления Молдовы в Евросоюз переговоры могут забуксовать.

17 марта президент Молдовы Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдову «приглядывают» на роль «следующей Украины». По его словам, президент республики Майя Санду «рвется в НАТО» и готова ради этого «практически на все», в том числе объединить Молдову с Румынией.
  • Сегодня, 09:32
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