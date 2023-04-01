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Правительство Молдовы выделит 6,5 млн леев на организацию саммита Европейского политического сообщества

Правительство Молдовы выделит 6,5 млн леев на организацию саммита Европейского политического сообщества

Правительство РМ выделит 6,5 млн леев на организацию саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдове 1 июня. Проект, разработанный министерством инфраструктуры и регионального развития, опубликовали для публичных консультаций.

Согласно проекту, районный совет Новых Анен получит 782,6 тыс. леев на ремонт и техническое обслуживание дороги Бульбоака — Кирка — Новые Мерены — Флорены. Также выделят 1 957 276 леев на ремонт подъездной дороги к железнодорожной станции в Бульбоака, обустройство парковки возле замка Mimi и земляные работы, передает newsmaker.md.

Кроме этого, предприятию «Железная дорога Молдовы» выделят 531 тыс. леев на ремонт вокзала в Кишиневе, 1,9 млн леев — на ремонт вокзала в Бульбоака, 1,2 млн леев — на ремонт поездов D1M, 84 140 леев — на транспортные услуги для участников саммита.

1 июня в Кишиневе пройдет второе заседание Европейского политического сообщества. В нем должны принять участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы европейских структур.

Официальное приглашение на мероприятие было подписано 12 января президентом Молдовы Майей Санду и председателем Евросовета Шарлем Мишелем и направлено главам государств и правительств стран-участниц.

Европейское политическое сообщество — новый формат сотрудничества стран на европейском континенте. Сообщество предназначено для стран-кандидатов, вышедших из Евросоюза государств и тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяют общеевропейские ценности.
  • Сегодня, 20:42
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