Правительство РМ выделит 6,5 млн леев на организацию саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдове 1 июня. Проект, разработанный министерством инфраструктуры и регионального развития, опубликовали для публичных консультаций.
Согласно проекту, районный совет Новых Анен получит 782,6 тыс. леев на ремонт и техническое обслуживание дороги Бульбоака — Кирка — Новые Мерены — Флорены. Также выделят 1 957 276 леев на ремонт подъездной дороги к железнодорожной станции в Бульбоака, обустройство парковки возле замка Mimi и земляные работы, передает newsmaker.md.
Кроме этого, предприятию «Железная дорога Молдовы» выделят 531 тыс. леев на ремонт вокзала в Кишиневе, 1,9 млн леев — на ремонт вокзала в Бульбоака, 1,2 млн леев — на ремонт поездов D1M, 84 140 леев — на транспортные услуги для участников саммита.
1 июня в Кишиневе пройдет второе заседание Европейского политического сообщества. В нем должны принять участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы европейских структур.
Официальное приглашение на мероприятие было подписано 12 января президентом Молдовы Майей Санду и председателем Евросовета Шарлем Мишелем и направлено главам государств и правительств стран-участниц.
Европейское политическое сообщество — новый формат сотрудничества стран на европейском континенте. Сообщество предназначено для стран-кандидатов, вышедших из Евросоюза государств и тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяют общеевропейские ценности.