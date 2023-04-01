В международный день ромов, который отмечается 8 апреля, у приднестровской диаспоры были два повода собраться - отметить сам праздник и открытие проекта "Ромская женщина. Перезагрузка". Неформальный круглый стол был организован общественной организацией Femeia contiaze. В ходе праздничного круглого стола, который чередовался яркими концертными номерами, представили реализованные иновационные проекты и поделились успехами.
Гостями мероприятия стали представители власти, доноры, общественники, ромские медиаторы и члены приднестровской ассоциации "Шатёр на Днестре"