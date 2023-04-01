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Приднестровские ромы организовали праздничный круглый стол

Приднестровские ромы организовали праздничный круглый стол

В международный день ромов, который отмечается 8 апреля, у приднестровской диаспоры были два повода собраться - отметить сам праздник и открытие проекта "Ромская женщина. Перезагрузка". Неформальный круглый стол был организован общественной организацией Femeia contiaze. В ходе праздничного круглого стола, который чередовался яркими концертными номерами, представили реализованные иновационные проекты и поделились успехами.

Гостями мероприятия стали представители власти, доноры, общественники, ромские медиаторы и члены приднестровской ассоциации "Шатёр на Днестре"

  • Сегодня, 11:18
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