Австрия станет доступнее для граждан Украины. С 24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена. Об этом накануне сообщила Укрзализныця.
Указано, что этот беспересадочный вагон будет ежедневно отправляться из Вены в 16:42, а из Будапешта – в 19:40, прибытие в Чоп – в 02:28.
"После прохождения погранично-таможенного контроля, продолжайте свое путешествие на поезде №750 Ужгород – Киев, прибывающий в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, Львов 11:00 – 11:23, прибытие в Киев в 18:30", – говорится в сообщении.
Обратно из Киева можно выехать на поезде №749 Киев – Ужгород, который отправляется из украинской столицы ежедневно в 13:16, прибытие в Чоп – в 01:10.
"После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжайте свое путешествие на новом беспересадочном вагоне Чоп – Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келети 08:20-08:40, прибытие в Вену в 11:21", – отметили в УЗ.
Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 гривен. Билеты уже доступны в международных кассах Укрзализныци. А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении УЗ, в чат-боте и на сайте.
Ранее Укрзализныця организовала поезд из Киева в румынский город Яссы, где размещена база лоукостера Wizz Air.
Также сообщалось, что до конца года Украина построит евроколею от Львова до Варшавы. Это позволит запустить прямые поезда между городами.