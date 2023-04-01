Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 апреля принятый ранее Верховной Радой законопроект «О деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины», который запрещает давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.
В соответствии с законом, в Украине запрещаются связанные с российской имперской политикой символы и топонимы. В том числе под запрет попадет официальная символика России (со времен Московского царства до современной Российской Федерации). Запрещена также пропаганда исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде, передает newsmaker.md.
Закон предусматривает несколько исключений, в том числе, если российская символика размещена на памятниках всемирного наследия или находится в частных коллекциях.
При этом в законе отмечено, что «российская имперская политика признается преступной и запрещается». Как пишет «Украинская правда», «закон должен обеспечить уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию».
Отметим, что с началом российского вторжения в Украину началось изменение названий, связанных не только с СССР, но и с Россией. В конце декабря 2022 года министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил, что в стране изменили более 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией. Кроме этого, в разных городах демонтировали памятники писателям Александру Пушкину, Максиму Горькому и другим.