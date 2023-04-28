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В Украине запретили буквы "Z" и "V" на номерных знаках

В Украине запретили буквы "Z" и "V" на номерных знаках
Фото:avtonomeru.com.ua

В Камбине Украины запретили заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с военными событиями в стране. В частности, речь идет о буквах "Z" и "V". Кроме того, правительство запретило использовать на номерных знаках ряд других символов или надписей.

Кабинет Министров Украины запретил индивидуальные номерные знаки, упоминающие нацистский или коммунистический режимы, а также содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину. Нововведения касается, в частности, букв "Z" и "V". Об этом сообщает главный сервисный центрМинистерство внутренних дел.

Так, на номерных знаках теперь не может быть букв "Z" и "V" отдельно, а также в написанных кириллицей словах, вместо "С", "С", "В", "Ф".

Кроме того, в Украине на номерных знаках не может быть и ряда других символов или надписей:

эмблем органов и армии россии;

полного или сокращенного названия органа государственной власти Украины;

государственные символы Украины и других стран или международных организаций;

ненормативной лексики или дискриминационных надписей по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.

Невозможно также размещать на номерных знаках надписи типа "КУZВАС", "ZAПОБЕДУ", "ZAПРАVДУ", но разрешаются надписи типа "VICTORY", "ZORRO", "PIZZA".

В Украине запретили буквы "Z" и "V" на номерных знаках
Фото: hsc.gov.ua
  • Сегодня, 22:18
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