В Камбине Украины запретили заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с военными событиями в стране. В частности, речь идет о буквах "Z" и "V". Кроме того, правительство запретило использовать на номерных знаках ряд других символов или надписей.
Кабинет Министров Украины запретил индивидуальные номерные знаки, упоминающие нацистский или коммунистический режимы, а также содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину. Нововведения касается, в частности, букв "Z" и "V". Об этом сообщает главный сервисный центрМинистерство внутренних дел.
Так, на номерных знаках теперь не может быть букв "Z" и "V" отдельно, а также в написанных кириллицей словах, вместо "С", "С", "В", "Ф".
Кроме того, в Украине на номерных знаках не может быть и ряда других символов или надписей:
эмблем органов и армии россии;
полного или сокращенного названия органа государственной власти Украины;
государственные символы Украины и других стран или международных организаций;
ненормативной лексики или дискриминационных надписей по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.
Невозможно также размещать на номерных знаках надписи типа "КУZВАС", "ZAПОБЕДУ", "ZAПРАVДУ", но разрешаются надписи типа "VICTORY", "ZORRO", "PIZZA".