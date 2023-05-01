Пчеловоды из трех сел Одесской области жалуются на массовое отравление пчел, вероятно, пестицидами. Пчеловоды трех сел в Одесской области сообщили о массовой гибели пчел. Об этом рассказали в пресс-центре Госпродпотребслужбы Одесской области.
Заявление поступило 26 апреля от пчеловодов сел Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка о массовом отравлении пчел.
"Члены комиссии выехали на место, в с. Новая Царичанка, где ими был установлен факт гибели пчел и возможная причина (отравление пестицидами)", – говорится в сообщении.
Образцы почвы, зеленой массы растения (рапса озимого) и подмор пчел отобрали для дальнейшего исследования в лаборатории.
Ранее сообщалось, что в Буче Киевской области пчелы сами "разминировали" свой улей. Саперы рассказали, что нашли связанные две гранаты, прикрепленные к улью, чеки были заменены булавками, и капроновой нитью соединяли крышку улья и гранаты. Замысел был такой, что когда улей откроют, произойдет взрыв. Однако полгода к улею никто не подходил. За это время пчелы залили зажигатели медом и булавки не выскочили.