В Гагаузии 6 мая отметили национальный праздник «Хедерлез». Праздничные мероприятия посетили действующий башкан автономии Ирина Влах, министр культуры Серджиу Продан, бывший премьер-министр Ион Кику и экс-президент Игорь Додон, передаёт newsmaker.md
«Традиционный праздник „Хедерлез“ — столп, который идентифицирует гагаузский народ и его язык. Богатство нашего народа в его разнообразии. Мы должны сохранять и развивать самые аутентичные традиции и праздники народов, которые живут в Молдове. Мы все принадлежим одной нации, а этническое и языковое разнообразие делает нас только сильнее», — цитирует заявление министра культуры Серджиу Продана портал Gagauzinfo.
«Праздник „Хедерлез“ — не только начало нового сельскохозяйственного сезона, это праздник, который символизирует единство через многообразие нашего народа, социальную сплоченность людей разных национальностей, умеющих работать вместе на благо нашей земли и наслаждаться ее плодами вместе», — написал Кику на своей странице в Facebook.
Игорь Додон рассказал о своих впечатлениях от праздника. Он посетил мероприятие вместе с кандидатом на должность башкана Гагаузии Григорием Узуном, которого поддерживает Партия социалистов.
«Ярмарка тематических изделий народных умельцев „Halk ustaları“, дегустация вкуснейших гагаузских блюд, приготовленных по старинным народным рецептам, выставка костюмов и, безусловно, зрелищные конноспортивные состязания „Altın At“ — масштаб и колоритность праздника как всегда впечатляют», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Хедерлез (Hederlez yortusu) наравне с Касымом (Kasım yortusu) является одним из главных праздников для гагаузской идентичности. Считается, что по старому гагаузскому календарю год делился на два периода:
от Хедерлеза до Касыма (с 6 мая по 8 ноября) — летний период, где Хедерлез означает начало посевов и выпаса скота, пробуждение природы;
от Касыма до следующего Хедерлеза — зимний период, где Касым знаменует сбор урожая, окончание сельскохозяйственного сезона и загон скота в домохозяйства.
Хедерлез символизирует начало нового скотоводческого года. С появлением первой зелени пастухи выводили скот на выпас на новые летние пастбища. Также в этот день хозяева скота заключали и расторгали договоры с пастухами.
Праздник Хедерлез отмечается не только у гагаузов, но и у турок, туркменов и крымских татар. Похожие с гагаузскими обряды (такие как закалывание ягненка — курбан) совершаются и у мусульманских народов Кавказа в честь праздника начала весны — Навруза. Это подчеркивает тюркские корни гагаузского народа.
Одновременно Хедерлез празднуется и у балканских народов (болгар, албанцев, румын, народов Югославии). У народов Балкано-Карпатского региона есть специальные обычаи на Хедерлез, связанные с первым доением овец и употреблением первых молочных продуктов (свежей брынзы и молока), а также украшение сосудов «первой зеленью».
Некоторые из этих обрядов отсутствуют у гагаузов. Это может говорить о двух вещах: либо эти традиции забылись со временем; либо же этничность гагаузов больше связана с древней тюркской скотоводческой традицией, нежели с балканской.
В любом случае можно сказать, что праздник Хедерлез роднит гагаузов как с тюркскими народами (через культ природы и обряды скотоводства), так и с балканскими народами (через аграрные обряды и православие).