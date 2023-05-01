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Украина готовит запрет всего импорта из Молдовы

Украина готовит запрет всего импорта из Молдовы

Украина готовится к введению запрета на импорт из Молдовы в ответ на ограничения против украинского агроэкспорта. Соответствующее постановление уже готовится в правительстве. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Европейская правда.

"Мы сообщили Кишиневу - любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет неотложный запрет всего импорта из Молдовы", - отметил чиновник.

По его словам, введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.

Ранее сообщалось, что Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Ранее Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария ввели временный запрет на импорт зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Польша даже остановила транзит такой продукции через свою территорию, но возобновила его с 21 апреля. А 2 мая Еврокомиссия ввела ограничения на экспорт украинского зерна в пять стран ЕС – Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию. Ограничения касаются только четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Таким образом, Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием.
  • Сегодня, 08:36
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