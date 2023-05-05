Граждане Республики Молдова, зарегистрировавшие акты гражданского состояния в компетентных органах иностранных государств, обязаны задекларировать их перерегистрацию в течение 6 месяцев после возвращения в страну или получения из-за границы свидетельства о регистрации акта гражданского состояния либо копии или выписки из записи акта гражданского состояния.
Граждане Молдовы, зарегистрировавшие документы о гражданском состоянии в компетентных органах иностранных государств, обязаны перерегистрировать их, сообщает Агентство Общественных Услуг (АSP).
Декларирование о перерегистрации документов должно произойти в течение 6 месяцев после возвращения в страну или получения из-за границы свидетельства о регистрации акта гражданского состояния либо копии или выписки из записи акта гражданского состояния.
Официальные документы, выданные органами власти других государств, признаются в Республике Молдова только в случае их сверхлегализации (консульской легализации) или если они апостилированы и переведены, если иное не установлено договором/конвенцией/соглашением, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Исключениями из правила сверхлегализации или апостилирования документов о регистрации актов гражданского состояния, выданных за границей, являются:
1. многоязычные выписки из свидетельств о рождении, браке и смерти, выданные компетентными органами следующих иностранных государств: Босния и Герцеговина, Швейцарская Конфедерация, Великое Герцогство Люксембург, Черногория, Королевство Бельгия, Королевство Испания, Королевство Нидерландов, Республика Болгария, Республика Кабо-Верде, Республика Хорватия, Турецкая Республика, Эстонская Республика, Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Итальянская Республика, Литовская Республика, Республика Македония, Польская Республика, Португальская Республика, Республика Сербия, Республика Словения, Румыния;
2. документы, выданные государствами-участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан;
3. документы государств, с которыми Республика Молдова заключила двусторонние договоры, в том числе в порядке правопреемства: Латвия, Литва, Румыния, Чешская Республика, Словацкая Республика, Венгерская Республика, Грузия.
Записи/документы о фактах гражданского состояния, составленные по законодательству иностранных государств и подтвержденные официальными документами, выданными иностранными органами, религиозного, нотариального, частного характера (договоры, решения судебных инстанций/судов и т.п.), не подлежат процедуре перерегистрации. Они признаются действительными на территории Республики Молдова при условии их сверхлегализации или апостилирования в установленном порядке, если международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, не предусмотрено иное, и представляются в компетентные органы Республики Молдова, чтобы принять их за основу при возникновении, изменении или прекращении гражданских/семейных отношений, в случае признания факта заключения брака в соответствии с законодательством Республики Молдова.