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Граждане РМ, получившие документы о гражданском состоянии за рубежом, обязаны перерегистрировать их

Граждане РМ, получившие документы о гражданском состоянии за рубежом, обязаны перерегистрировать их
Фото: ASP.md

Граждане Республики Молдова, зарегистрировавшие акты гражданского состояния в компетентных органах иностранных государств, обязаны задекларировать их перерегистрацию в течение 6 месяцев после возвращения в страну или получения из-за границы свидетельства о регистрации акта гражданского состояния либо копии или выписки из записи акта гражданского состояния.

Граждане Молдовы, зарегистрировавшие документы о гражданском состоянии в компетентных органах иностранных государств, обязаны перерегистрировать их, сообщает Агентство Общественных Услуг (АSP).

Декларирование о перерегистрации документов должно произойти в течение 6 месяцев после возвращения в страну или получения из-за границы свидетельства о регистрации акта гражданского состояния либо копии или выписки из записи акта гражданского состояния.

Официальные документы, выданные органами власти других государств, признаются в Республике Молдова только в случае их сверхлегализации (консульской легализации) или если они апостилированы и переведены, если иное не установлено договором/конвенцией/соглашением, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Исключениями из правила сверхлегализации или апостилирования документов о регистрации актов гражданского состояния, выданных за границей, являются:

1. многоязычные выписки из свидетельств о рождении, браке и смерти, выданные компетентными органами следующих иностранных государств: Босния и Герцеговина, Швейцарская Конфедерация, Великое Герцогство Люксембург, Черногория, Королевство Бельгия, Королевство Испания, Королевство Нидерландов, Республика Болгария, Республика Кабо-Верде, Республика Хорватия, Турецкая Республика, Эстонская Республика, Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Итальянская Республика, Литовская Республика, Республика Македония, Польская Республика, Португальская Республика, Республика Сербия, Республика Словения, Румыния;

2. документы, выданные государствами-участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан;

3. документы государств, с которыми Республика Молдова заключила двусторонние договоры, в том числе в порядке правопреемства: Латвия, Литва, Румыния, Чешская Республика, Словацкая Республика, Венгерская Республика, Грузия.

Записи/документы о фактах гражданского состояния, составленные по законодательству иностранных государств и подтвержденные официальными документами, выданными иностранными органами, религиозного, нотариального, частного характера (договоры, решения судебных инстанций/судов и т.п.), не подлежат процедуре перерегистрации. Они признаются действительными на территории Республики Молдова при условии их сверхлегализации или апостилирования в установленном порядке, если международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, не предусмотрено иное, и представляются в компетентные органы Республики Молдова, чтобы принять их за основу при возникновении, изменении или прекращении гражданских/семейных отношений, в случае признания факта заключения брака в соответствии с законодательством Республики Молдова.
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