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Вице-премьер-министр по реинтеграции РМ и посол Японии обсудили проблематику приднестровского урегулирования

Вице-премьер-министр по реинтеграции РМ и посол Японии обсудили проблематику приднестровского урегулирования
Фото: infotag.md

Приднестровская проблематика и приоритеты правительства Молдовы в этом отношении стали предметом обсуждения на встрече вице-премьера по реинтеграции РМ Олега Серебряна с послом Японии в Кишиневе Ямада Йоичиро.

Как сообщили в бюро по реинтеграции РМ, вице-премьер подтвердил «твердую позицию Кишинева по урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирными и политическими средствами при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», а также поблагодарил японские власти «за постоянную поддержку такого подхода на различных площадках международного диалога», сообщает infotag.md.

«Несмотря на политическую неурегулированность приднестровского конфликта, подавляющее большинство жителей региона обладают гражданством и документами Молдовы, а компании с левого берега Днестра, осуществляющие внешнеторговую деятельность, регистрируются в компетентных национальных органах», - отметил Серебрян.

Собеседники высоко оценили молдо-японские отношения в различных областях, в том числе в экономике и образовании, подтвердив открытость к укреплению партнерских отношений.

Президент ПМР Вадим Красносельский принял зарубежную делегацию во главе с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии Доротой Длоухи-Сулигой. В дискуссии, говоря о переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой, Вадим Красносельский констатировал продолжающееся бездействие формата «5+2». Президент ПМР считает, что он может и должен собираться, невзирая на сложность взаимоотношений между Россией и Украиной – посредниками переговорного процесса, пишет novostipmr.com.

«Возможно все. Было бы желание. Для сохранения мира надо вести диалог», – подчеркнул Вадим Красносельский. Происходящее в соседних государствах он назвал трагедией, подчеркнув, что она не должна расширяться, охватывая новые страны.

Начальник отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии Доротой Длоухи-Сулигой заверила, что Евросоюз тоже против расширения конфликта и вовлечения в него Приднестровья. Она также обозначила, что Европейский союз готов к продолжению взаимодействия как с приднестровской, так и с молдавской стороной для укрепления мер доверия.

  • Сегодня, 08:57
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