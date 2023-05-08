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Врач предупредил о симптомах углеводного похмелья

Врач предупредил о симптомах углеводного похмелья
Фото: открытые источники

Пристрастие к сладким десертам может обернуться углеводным похмельем, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Она объяснила, в чем проявляется это состояние.

Постоянное употребление избыточного количества сладостей нарушает работу организма и со временем может привести к недомоганию, которое называют углеводным похмельем, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Она перечислила основные признаки этого состояния.

"Первый симптом углеводного похмелья – когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора. В результате приходится постоянно поддерживать настроение с помощью сладостей", – сказала Татьяна Жаровская.

Сколько времени нужно злоупотреблять сладостями, чтобы появились эти симптомы, зависит от индивидуальных особенностей организма, продолжила диетолог.

"Количество сладкого, которое рекомендует Институт питания, – это не более 50 граммов в день – сюда входит и печенье, и конфеты. Европейские рекомендации – не более 25 граммов женщинам и не более 35 граммов мужчинам в день. Если потребление сладостей избыточно, более 100 граммов в сутки, это может привести к углеводному похмелью. У кого-то симптомы появляются уже через неделю, а кто-то месяцами может есть сладкое, и углеводное похмелье формируется постепенно", – объяснила Татьяна Жаровская.

Диетолог напомнила о последствиях избыточного употребления углеводов.

"Все биохимические процессы происходят в печени, в том числе углеводный обмен. При избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры и страдать, жиреть сама. Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов. В организме может возникнуть хроническое воспаление: то есть могут быть воспаления со стороны суставов, органов пищеварения. Это ведет в том числе к дисбиозу кишечника. Кроме того, когда человек ест много сладкого, у него формируется инсулинорезистентность. В итоге возникает риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний", – заключила Татьяна Жаровская.
  • Сегодня, 09:10
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