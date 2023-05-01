Очень скоро эта банкнота может исчезнуть навсегда. Он больше не печатается и принимается только в Румынии и Республике Молдова
С 2019 года банкнота номиналом 500 евро больше не печатается и принимается в продажу только в Румынии и Молдове. В Германии, например, если вы хотите заплатить за что-то дорогое бумажками на 500 евро, продавец вызывает полицию для проверки. По оценкам Европейского банка, в 2019 году в обращении находилось около 52 миллионов 500 банкнот евро, что составляет 20% от общей стоимости банкнот евро. Банкноту в 500 евро в народе называют «бен Ладеном», намекая на бывшего главу террористической группировки «Аль-Каида», поскольку она позволяла бы преступным группировкам перевозить крупные суммы в компактном пространстве, пишет bani.md.
Как определить, настоящая ли банкнота?
Чтобы определить, настоящая ли банкнота, нам нужно найти голограмму в правом нижнем углу. Изображение чередуется между значением и окном или воротами, а на заднем плане несколько цветных концентрических кругов. Каждая банкнота также имеет защитную нить. Он имеет форму темной полосы, на которой написана сумма 500 и слово ЕВРО.
Настоящую банкноту мы можем распознать и по водяному знаку. Она должна быть видна, когда вы подносите купюру к свету.