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В Кишиневе зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны
Фото: point.md
Вечером, 8 мая, у памятника Героям-комсомольцам в центре Кишинева зажигают свечи в память о Великой Отечественной войне.
Количество свечей - 1418, по числу дней Великой Отечественной войны, передает point.md.
Несмотря на дождливую погоду, зажигают свечи в честь Дня Победы и на мемориале "Вечность" в столице.
Напомним, ранее столичное отделение партии коллективного действия "Гражданский конгресс" объявило о проведении ставшей уже привычной акции 8 мая.
- Вчера, 23:03
- DTV
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