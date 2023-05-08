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Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы

Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. День Победы он предложил отмечать 8 мая.

Как сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении, он направил в Верховную раду законопроект, cогласно которому 8 мая будет объявлен Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает kommersant.ru.

«Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы»,— заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

В документе говорится: "Осознавая европейскую идентичность украинского народа постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза".

Там отмечается, что решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте", пишет ria.ru.

Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.
  • Вчера, 23:10
  • DTV
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