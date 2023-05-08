Власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, изъявившим желание посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в видеообращении по случаю Дня Победы.
"Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы", — цитирует Анатолия Антонова ria.ru.
Как отметил дипломат, ветераны из США долго ждали поездки в столицу в надежде увидеть собратьев по оружию, поскольку в следующем году "это будет сделать труднее". Своим решением администрация Белого дома, по сути, не позволила мечте фронтовиков сбыться, отметил он.
"Этот шаг оскорбителен не только для ветеранов, сражавшихся против нацизма, но и для всех, кто помнит священный подвиг. Мы хотим, чтобы американские фронтовики знали: Россия гордится их вкладом в общую Победу", — сказал Антонов.
Посол выразил уверенность, такая враждебная политика Вашингтона не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны.