К памятной дате активисты молодёжного крыла Каменского территориального отделения ОНФ совместно со специалистом по молодёжной политике государственной администрации провели акцию по облагораживанию пяти могил ветеранов Великой Отечественной войны на городском кладбище. Молодые люди навели порядок на могилах ветеранов, у которых, по всей вероятности, уже не осталось здесь родственников. Могилы поросли травой, кустами, деревьями. Молодые люди облагородили их. С могил вынесли более 10 мешков веток и травы, сообщается на сайте местной госадминистрации.
Такую же акцию молодые люди проводили и в прошлом году, тогда очистке от сорняков и веток подлежали 82 могилы советских воинов, скончавшихся в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны (в период его дислокации на базе нынешнего санатория «Днестр»).
За несколько лет активисты молодёжного крыла Каменского территориального отделения ОНФ планируют облагородить все захоронения участников Великой Отечественной, находящиеся на местном кладбище. Молодые люди убеждены, что это наш долг беречь память о солдатах Победы и передавать эту память последующим поколениям.