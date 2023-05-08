В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы. Его организуют в седьмой раз. Основная цель патриотической акции - напомнить о подвигах советских воинов и поздравить жителей республики с 78-й годовщиной со Дня Победы. По словам организаторов, мероприятие способствует приобщению людей к культурному наследию и здоровому образу жизни.
Колонна стартовала с площади Освобождения. Далее участники велопробега проследовали по улицам города и по ходу движения посетили Пантеон Славы на площади Героев и парк Победы, где возложили цветы и почтили память павших защитников Отечества.
Средняя скорость движения составит 10-15 км/ч. Общая протяженность маршрута – 15 километров. Присоединиться к велопробегу можно было на любом этапе.
Финишировала колонна в Александро-Невском парке Бендерской крепости. Здесь велосипедистов с концертными номерами встречали артисты города. Участники велопробега посетили открывшуюся экспозицию Музея Победы «Путь к Победе», которая посвященна советским агитационным плакатам периода Великой Отечественной войны. Выставка организована при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове. Посмотреть ее горожане и гости города смогут и в последующие праздничные дни.