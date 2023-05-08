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В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы

В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы. Его организуют в седьмой раз. Основная цель патриотической акции - напомнить о подвигах советских воинов и поздравить жителей республики с 78-й годовщиной со Дня Победы. По словам организаторов, мероприятие способствует приобщению людей к культурному наследию и здоровому образу жизни.

Колонна стартовала с площади Освобождения. Далее участники велопробега проследовали по улицам города и по ходу движения посетили Пантеон Славы на площади Героев и парк Победы, где возложили цветы и почтили память павших защитников Отечества.

Средняя скорость движения составит 10-15 км/ч. Общая протяженность маршрута – 15 километров. Присоединиться к велопробегу можно было на любом этапе.

Финишировала колонна в Александро-Невском парке Бендерской крепости. Здесь велосипедистов с концертными номерами встречали артисты города. Участники велопробега посетили открывшуюся экспозицию Музея Победы «Путь к Победе», которая посвященна советским агитационным плакатам периода Великой Отечественной войны. Выставка организована при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове. Посмотреть ее горожане и гости города смогут и в последующие праздничные дни.

В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

В Бендерах прошел патриотический велопробег в честь Дня Победы
Фото: ИА "Новости Приднестровья"
  • Вчера, 23:47
  • DTV
  • Просмотров: 16
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