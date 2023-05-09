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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Фото: Global Look Press/Sarsenov Daniiar

Утром 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в столицу Украины. О планах европейского чиновника стало известно накануне, как и о готовящейся встрече фон дер Ляйен с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сегодня, 9 мая сообщает iz.ru

«Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому это такое правильное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента [Украины Владимира] Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также здесь, на Украине», — написала политик в Twitter.

В понедельник Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. В свою очередь День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который раньше отмечался на Украине 9 мая, планируется перенести на 8 мая.

Глава Еврокомиссии в пятый раз с начала 2022 года посещает Киев, однако во всех предыдущих случаях ЕК делала объявления о визитах только после ее приезда на Украину, мотивируя это вопросами безопасности. В этот раз, не уточняя причин, Еврокомиссия объявила о предстоящем визите 8 мая.
  • Сегодня, 12:35
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