фото: point.md Несмотря на запрет, многие участники пришли на мероприятия в центре Кишинёва с георгиевской ленточкой на груди

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Партия социалистов Республики Молдова. Об этом 9 мая после акции "Бессмертный полк" в Кишиневе сообщил журналистам лидер партии Игорь Додон, передаёт point.md , - сказал он.Исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон поздравил с праздником всех граждан."Мы — потомки победителей, и сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем наших героев, наших дедов и отцов, которые плечом к плечу самоотверженно сражались с другими народами одной большой страны, приближая победный май 45-го. Наш моральный долг – не забывать об этом, передавать эту память будущим поколениям, давать решительный отпор всяческим попыткам замолчать или исказить правду о событиях тех лет.В дань памяти всем воевавшим за мирное небо, от солдата до маршала, всем героям, отличившимся в тяжёлых и кровопролитных боях, всем орденоносцам и медалистам, и особенно кавалерам Ордена Славы, обладателям медалей «За победу над Германией» и «За взятие Берлина, сегодня мы наденем Георгиевскую ленту – как символ выражения уважения и благодарности.Вечная слава настоящим героям и низкий поклон всем ветеранам! С праздником! С Днём Великой Победы!" – отметил Игорь Додон, передает aif.md Перед Днем Победы полиция предупредила, что будет штрафовать за ношение георгиевской ленты, несмотря на постановление Конституционного суда Молдовы, в котором говорится о правах граждан на самовыражение. Как объяснил премьер-министр республики Дорин Речан, проевропейские власти страны не могут допустить демонстрации таких символов. Угрозы со стороны властей заставили людей отказаться от этого символа, который ранее носил массовый характер. В этом году одеть ее решили лишь немногие участники памятных мероприятий, передает корреспондент ТАСС Лица, которые наденут георгиевские ленты во время мероприятий, организованных по случаю 9 мая, будут оштрафованы. Об этом ранее заявил начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.По его словам, георгиевская лента является символом военной агрессии в Украине. Так, физические лица, не соблюдающие закон, могут быть оштрафованы максимум на 9 тысяч леев, а юридические лица - до 30 тысяч леев.Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику утверждает, что сегодня, 9 мая, впервые в истории страны государственные чиновники заперли ворота мемориального комплекса "Вечность"."Хотя "проевропейская" Санду и заблокировала нам доступ на территорию комплекса "Вечность", бросив вызов и унизив людей, собравшихся утром возлагать цветы, нам все же удалось войти и выразить благодарность миллионам людей, павшим на войне.Впервые в истории этой страны госчиновники (их было максимум 15 - остальные, охрана и "независимые" журналисты) запирают ворота комплекса, чтобы не пускать людей.Невообразимо, насколько это правительство деградировало", - написал Кику в соцсетях, цитирует unimedia.info Экс-премьер также добавил, что вместе с коллегами он был на Площади Европы, чтобы почтить флаг ЕС.Что касается инцидента с женщиной, обратившейся к Санду за помощью, то Кику сообщил, что до того, как поговорить с президентом, ей тоже пришлось ждать."Старушка, которая задавала вопросы, тоже простояла под дождем, пока охрана Майи не позволила ей пройти на территорию комплекса вместе с нами", - написал экс-премьер Молдовы.