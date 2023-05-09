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Соцпартия Молдовы откроет горячую линию для помощи оштрафованным за георгиевскую ленту

Соцпартия Молдовы откроет горячую линию для помощи оштрафованным за георгиевскую ленту
фото: point.md Несмотря на запрет, многие участники пришли на мероприятия в центре Кишинёва с георгиевской ленточкой на груди

Партия социалистов Республики Молдова открывает горячую линию для помощи людям, которые получат штрафы за георгиевскую ленточку. Об этом 9 мая после акции "Бессмертный полк" в Кишиневе сообщил журналистам лидер партии Игорь Додон, передаёт point.md

"Знаю, что в отношении некоторых граждан протоколы составили прямо на марше. Партия социалистов решила открыть с завтрашнего дня горячую линию для этих людей. Наши юристы подготовили все документы для того, чтобы никто не был оштрафован. Любая попытка штрафа будет аннулирована, потому что есть решение Конституционного суда", - сказал он.

Исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон поздравил с праздником всех граждан.

"Мы — потомки победителей, и сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем наших героев, наших дедов и отцов, которые плечом к плечу самоотверженно сражались с другими народами одной большой страны, приближая победный май 45-го. Наш моральный долг – не забывать об этом, передавать эту память будущим поколениям, давать решительный отпор всяческим попыткам замолчать или исказить правду о событиях тех лет.

В дань памяти всем воевавшим за мирное небо, от солдата до маршала, всем героям, отличившимся в тяжёлых и кровопролитных боях, всем орденоносцам и медалистам, и особенно кавалерам Ордена Славы, обладателям медалей «За победу над Германией» и «За взятие Берлина, сегодня мы наденем Георгиевскую ленту – как символ выражения уважения и благодарности.

Вечная слава настоящим героям и низкий поклон всем ветеранам! С праздником! С Днём Великой Победы!" – отметил Игорь Додон, передает aif.md

Соцпартия Молдовы откроет горячую линию для помощи оштрафованным за георгиевскую ленту

Перед Днем Победы полиция предупредила, что будет штрафовать за ношение георгиевской ленты, несмотря на постановление Конституционного суда Молдовы, в котором говорится о правах граждан на самовыражение. Как объяснил премьер-министр республики Дорин Речан, проевропейские власти страны не могут допустить демонстрации таких символов. Угрозы со стороны властей заставили людей отказаться от этого символа, который ранее носил массовый характер. В этом году одеть ее решили лишь немногие участники памятных мероприятий, передает корреспондент ТАСС.

Лица, которые наденут георгиевские ленты во время мероприятий, организованных по случаю 9 мая, будут оштрафованы. Об этом ранее заявил начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.

По его словам, георгиевская лента является символом военной агрессии в Украине. Так, физические лица, не соблюдающие закон, могут быть оштрафованы максимум на 9 тысяч леев, а юридические лица - до 30 тысяч леев.

Кику: Впервые госчиновники возложили цветы при запертых воротах

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику утверждает, что сегодня, 9 мая, впервые в истории страны государственные чиновники заперли ворота мемориального комплекса "Вечность".

Соцпартия Молдовы откроет горячую линию для помощи оштрафованным за георгиевскую ленту
Коллаж: Point.md

"Хотя "проевропейская" Санду и заблокировала нам доступ на территорию комплекса "Вечность", бросив вызов и унизив людей, собравшихся утром возлагать цветы, нам все же удалось войти и выразить благодарность миллионам людей, павшим на войне.

Впервые в истории этой страны госчиновники (их было максимум 15 - остальные, охрана и "независимые" журналисты) запирают ворота комплекса, чтобы не пускать людей.

Невообразимо, насколько это правительство деградировало", - написал Кику в соцсетях, цитирует unimedia.info

Экс-премьер также добавил, что вместе с коллегами он был на Площади Европы, чтобы почтить флаг ЕС.

Что касается инцидента с женщиной, обратившейся к Санду за помощью, то Кику сообщил, что до того, как поговорить с президентом, ей тоже пришлось ждать.

"Старушка, которая задавала вопросы, тоже простояла под дождем, пока охрана Майи не позволила ей пройти на территорию комплекса вместе с нами", - написал экс-премьер Молдовы.
  • Сегодня, 16:31
  • DTV
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