Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости « "На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте", — сказала она на брифинге.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, но преувеличивают свою роль. По его словам, в стране фальсифицируют факты и игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Позором и глумлением над историей Антонов назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По его словам, этот дипломат представляет режим, взращивающий "бандеровцев".
Ранее, в марте этого года, министр обороны Сергей Шойгу.призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне. Нужно положить конец фальсификациям Запада во главе с США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Обсудим основные мероприятия военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы. Западными странами во главе с США против России развязана абсолютно беспринципная информационная война. Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Министр также заявил, что Россия не имеет права допустить, чтобы "уроки страшной трагедии", к которой нацизм привел человечество в XX веке, были "извращены и забыты".