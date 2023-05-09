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Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости
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"На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте", — сказала она на брифинге.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, но преувеличивают свою роль. По его словам, в стране фальсифицируют факты и игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Позором и глумлением над историей Антонов назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По его словам, этот дипломат представляет режим, взращивающий "бандеровцев".

Ранее, в марте этого года, министр обороны Сергей Шойгу.призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне. Нужно положить конец фальсификациям Запада во главе с США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Обсудим основные мероприятия военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы. Западными странами во главе с США против России развязана абсолютно беспринципная информационная война. Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Министр также заявил, что Россия не имеет права допустить, чтобы "уроки страшной трагедии", к которой нацизм привел человечество в XX веке, были "извращены и забыты".
  • Сегодня, 08:45
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