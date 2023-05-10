Президент Молдовы Майя Санду совместно с представителями нескольких европейских стран и организаций приняла участие 9 мая в онлайн-саммите группы создания Специального трибунала о преступлениях агрессии России в Украине, сообщает newsmaker.md
В своем выступлении президент подчеркнула, что "военные преступления, совершенные Россией, нападения на гражданских, насилие и преступления против человечности не останутся безнаказанными", пишет newsmaker.md.
Также президент подчеркнула, что Молдова поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Молдова продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против агрессоров и будет стоять на стороне мира, безопасности и демократии.
Напомним, что на саммите в Буче в 2023 году Майя Санду осудила нападение России и выразила уверенность в том, что соседняя страна добьется победы.
Саммит государств-членов основной группы по созданию Специального трибунала по делу о преступлениях и агрессии против Украины был организован Украиной, участниками стали официальные лица государств, которые активно участвуют в создании трибунала для рассмотрения преступление агрессии в контексте войны, начатой Российской Федерацией против Украины, пишет rupor.md
По случаю саммита была принята Совместная декларация, в которой подтверждается приверженность государств-участников важности достижения цели привлечения к международному правосудию лиц, ответственных за планирование и совершение преступления агрессии против Украины.