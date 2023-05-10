Dnestr.TV

 
0

Санду подтвердила поддержку расследования преступлений РФ в Украине - NewsMaker

Санду подтвердила поддержку расследования преступлений РФ в Украине - NewsMaker
фото из открытых источников

Президент Молдовы Майя Санду совместно с представителями нескольких европейских стран и организаций приняла участие 9 мая в онлайн-саммите группы создания Специального трибунала о преступлениях агрессии России в Украине, сообщает newsmaker.md

В своем выступлении президент подчеркнула, что "военные преступления, совершенные Россией, нападения на гражданских, насилие и преступления против человечности не останутся безнаказанными", пишет newsmaker.md.

Также президент подчеркнула, что Молдова поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Молдова продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против агрессоров и будет стоять на стороне мира, безопасности и демократии.

Напомним, что на саммите в Буче в 2023 году Майя Санду осудила нападение России и выразила уверенность в том, что соседняя страна добьется победы.

Саммит государств-членов основной группы по созданию Специального трибунала по делу о преступлениях и агрессии против Украины был организован Украиной, участниками стали официальные лица государств, которые активно участвуют в создании трибунала для рассмотрения преступление агрессии в контексте войны, начатой ​​Российской Федерацией против Украины, пишет rupor.md

По случаю саммита была принята Совместная декларация, в которой подтверждается приверженность государств-участников важности достижения цели привлечения к международному правосудию лиц, ответственных за планирование и совершение преступления агрессии против Украины.
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна