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Евросоюз намерен построить железнодорожную ветку Львов-Яссы-Кишинев-Одесса

Евросоюз намерен построить железнодорожную ветку Львов-Яссы-Кишинев-Одесса

ЕС хочет построить железнодорожную ветку Львов-Яссы-Кишинев-Одесса. Об этом сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян. В настоящее время ведутся исследования.

Проект имеет стратегическое значение в этом районе, и железная дорога будет иметь европейскую колею,сообщает point.md ссылаясь на rupor.md

“Это один из проектов, которые ждут Молдову вместе с партнерами в регионе для развития своей транспортной инфраструктуры, которая является основой экономического развития”, – отметила Вэлян.

Для связи с европейским рынком необходимы инвестиции. Еврокомиссар повторила, что ЕС хочет продолжать помогать Молдове, и в перспективе интеграции также важно согласование законодательства.

В День Европы, который отмечали в Молдове 9 мая, Республика Молдова стала первой страной вне ЕС, которая присоединилась к Механизму Европейского соединения (CEF) — инструменту для проектов инфраструктуры в Европейском союзе. Также был подписан двусторонний документ между правительствами Молдовы и Румынии о строительстве трех автомобильных мостов через реку Прут.

Министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа подписала с Комиссаром по транспорту Европейской комиссии Адина Вэлян соглашение о присоединении Молдовы к Механизму европейского соединения. Таким образом, Молдова сможет получить доступ к финансированию в области транспорта, энергетики и цифровых технологий.

Были подписаны три соглашения между Молдовой и Румынией о строительстве трех мостов через Прут с севера на юг: мост Скулень — Скулень, мост Леушень — Албица, мост Кагул — Оанча.

«Это символический день для такого соглашения. Это день, когда мы отмечаем солидарность для мира и общих ценностей, которые разделяет вся Европа. Европейский союз всегда был рядом с Республикой Молдова через программы, которые призваны приносить больше процветания, мобильности для граждан и современной инфраструктуры. Я рад, что сегодня было подписано соглашение о присоединении Молдовы к механизму для европейского соединения», — заявил премьер-министр Дорин Речан.

«Для меня честь отмечать День Европы в Кишиневе. Это также повод для профессиональной и личной гордости, что мы можем отпраздновать, подписав ассоциацию Молдовы с механизмом CEF, наиболее важным финансовым инструментом для проектов инфраструктуры. Это беспрецедентный момент. Молдова — первая страна вне ЕС, ассоциированная с этим механизмом», — заявила европейский комиссар по транспорту, Адина Вэлян.
  • Сегодня, 09:18
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