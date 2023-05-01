Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны-соседи и государства Европейского Союза воздержаться от каких-либо решений по торговле с Украиной без консультаций с ней, передает interfax.com.ua
"Мы обсудили (с президентом Еврокомиссии) ситуацию относительно экспорта нашей аграрной продукции. У нас есть общее согласие относительно нашего украинского вклада в глобальную продовольственную безопасность … К сожалению, мы столкнулись с проблемами в том, в чем и далее должны были бы быть сильные проявления солидарности … Жестокие во время войны протекционистские мероприятия наших соседей не могут не разочаровывать", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как подчеркнул президент, какие-либо ограничения украинского экспорта сейчас недопустимы, потому что они усиливают возможности агрессора.
В связи с этим Зеленский предложил создать консультативную группу с соседними странами и государствами ЕС с целью мониторинга проблемных вопросов в сфере торговли.
"Мы предлагаем учредить консультативную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от каких-либо решений относительно торговли без консультаций с Украиной", - сказал он.
Глава Украины также заявил, что ожидает от Европейского Союза сильных решений и скорейшего снятия всех торговых ограничений.
"Если будет политическая воля, - отметил он. - А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть. Мы сможем найти оптимальные, правильные и сильные решения, которые защитят интересы как Европы, так и украинцев, которые, в придачу к войне, страдают еще и от примененных против нас экспортных ограничений".
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила создание в перспективе такой консультативной группы по экспорту продукции из Украины, в частности украинского зерна.
"Тема зерна – это сложная ситуация. И нам нужно искать, как ее решить. Приоритетом является сейчас то, чтобы транзит зерна шел сейчас беспрепятственно по самой низкой возможной цене из Украины в ЕС. И это требует тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон, потому мы создадим совместную координационную платформу, в рамках которой обеспечим наши элементы солидарности полным функционированием", - сказала она.
В апреле Польша, Венгрия и Словакия ввели временный запрет на импорт зерна, масличных культур и другой сельхозпродукции из Украины, чтобы защитить местных сельхозпроизводителей. Чуть позже подобные меры ввела Румыния и Болгария.
В ЕС 2 мая заключили соглашение, которое урегулирует торговый спор из-за украинского зерна. Согласно соглашению, временно запретят импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, поставки которых, по мнению Еврокомиссии, имеют самый сильный дестабилизирующий эффект. Разрешат только транзит этой продукции через эти страны. Они отменят запрет на другую украинскую продукцию — молочные продукты, фрукты, сахар, мед, яйца, мясо и вино.
В обмен на отмену запретов Еврокомиссия окажет поддержку в размере €100 млн фермерам в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.
Молдова тоже планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом 5 мая министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил на встрече с главой делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом.
Ранее Ассоциация фермеров Молдовы призвала минсельхоз временно ограничить импорт украинской сельхозпродукции. По мнению молдавских фермеров, временное ограничение импорта украинской продукции, введенное в некоторых странах ЕС, приведет к росту этой продукции в Молдове. Ассоциация утверждает, что обвал цен на зерно и масличные культуры уже поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, пострадавших от прошлогодней засухи.