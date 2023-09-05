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Посол ЕС: Приднестровье уже вовлечено в Европейскую интеграцию

Посол ЕС: Приднестровье уже вовлечено в Европейскую интеграцию
фото-коллаж: TV8.md

Приднестровье уже вовлечено в Европейскую интеграцию. Об этом заявил в программе "Новая неделя с Анатолием Голя" посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкис, сообщает point.md

"На данном этапе приднестровский конфликт никак не отражается на процессе евроинтеграции. Поскольку мы ведем переговоры с правительством Республики Молдова, можно сказать, что в какой-то степени приднестровье уже вовлечено в европейскую интеграцию. С 2014 года, когда для Молдовы вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, оно распространяется и на Приднестровье. Мы видим, что все действует очень хорошо. Процент экспорта из приднестровского региона в Евросоюз такой же значительный, как и из остальной части Республики Молдова", — сказал посол, передает tv8.md

По его словам, есть ряд вопросов урегулирования приднестровского конфликта, которые должны решить в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

"В краткосрочной перспективе очень важно продолжение работы формата переговоров "1+1", между Кишиневом и Тирасполем, где решаются конкретные вопросы. Например, удалось достичь соглашения по электричеству, полгода будет возможность закупать электроэнергию", — отметил Мажейкис.

К долгосрочным перспективам относятся уже вопросы полного политического урегулирования конфликта. Это станет возможно только после завершения войны в Украине и возобновления, в том или ином формате, переговорного процесса "5+2".

Посол ЕС: Приднестровье уже вовлечено в Европейскую интеграцию
Кульминский: Приднестровье будет частью переговоров между Россией и Украиной

Кульминский: Приднестровье будет частью переговоров между Россией и Украиной

Об этом заявил вчера, 9 мая, в программе "Новая неделя" с Анатолием Голя политолог, исполнительный директор Института стратегических инициатив и бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции Владислав Кульминский.

"Я думаю, приднестровское урегулирование будет частью переговоров [между Россией и Украиной] в рамках обширного пакета по прекращению огня. Россия точно выставит условия, что приднестровское урегулирование должно продолжаться в определенных параметрах и рамках. Не знаю, пойдут ли на это Молдова и западные страны, но такая возможность есть", - заявил Кульминский, передает tv8.md

"С другой стороны, Украина не потерпит дальнейшего присутствия российской армии в регионе, потому что это для них угроза безопасности. Самое важное, чтобы это не перешло в военную фазу", - отметил он.

Политолог утверждает, что возвращение к статус-кво в вопросе Приднестровья невозможно после 24 февраля 2022 года. Будут какие-то новые решения и договоренности, но "заморозка" ситуации уже невозможна.
  • Сегодня, 09:44
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