Президент США Джо Байден исключил возможность дефолта, передаёт РБК Об этом он заявил после встречи с конгрессом по поводу повышения потолка госдолга, слова главы государства приводит CNN.
«Я ясно дал понять во время нашей встречи, что это [дефолт] не вариант», — сказал Байден.
По его словам, Соединенные Штаты не та страна, которая уклоняется от уплаты долгов.
«Мы платим по нашим счетам, и предотвращение дефолта является основной обязанностью конгресса Соединенных Штатов», — подчеркнул американский лидер.
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл пообещал не допустить дефолта. «Он абсолютно прав», — добавил Байден. Возможный дефолт грозит тем, что «экономика впадет в серьезную рецессию», он повлечет за собой разрушительные последствия.
Конгресс продолжит обсуждение в пятницу, 12 мая.
Байден призывает конгресс повысить лимит госдолга без каких-либо условий. Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти отказывается одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов. Выйти из тупика им пока не удалось.
Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить лимит на $1,5 трлн в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года. Речь идет в том числе о сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения и других расходов (всего на $4,5 трлн).
Госдолг США достиг предельного уровня в январе — $31,4 трлн. В начале мая глава Минфина Джанет Йеллен предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться неспособным его обслуживать.
Джо Байден заявил, что может отказаться от зарубежных поездок, включая участие в саммите стран G7, если ситуация с госдолгом не разрешится, передаёт interfax.ru
"Если бы мы (...) все еще не решили этот вопрос, и сроки попадали бы на время моего отсутствия, я бы не поехал. Я бы остался, пока это не закончится", - сказал Байден.
Он добавил: "Я по-прежнему привержен делу, и, очевидно, это самый важный вопрос в повестке дня".
Тем не менее, президент отметил, что отмена поездок все же "маловероятна".