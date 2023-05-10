В Приднестровье четыре школы и колледж искусств будут использовать на уроках очки виртуальной реальности (VR). Об этом 10 марта сообщила Программа развития ООН (ПРООН), которая будет проводить проект при поддержке программы ЕС «Меры укрепления доверия», передает moldpres.md
«VR-очки действительно вовлекают детей в образовательный процесс. Когда ребенка просто просят на уроке географии, например, рассказать что-нибудь о Париже, он это делает, но без особого интереса. В то же время, когда он совершит виртуальную экскурсию по городу, надев очки виртуальной реальности, то расскажет сквозь призму своих впечатлений», — пояснил менеджер Ассоциации цифрового преобразования г. Тирасполя Александр Вольский.
Помимо покупки очков виртуальной реальности, 18 учителей левого берега Днестра прошли обучение по информационным технологиям, чтобы в дальнейшем помогать учащимся правильно использовать оборудование последнего поколения.
Более 500 детей использовали очки виртуальной реальности на уроках английского языка, географии, истории или дизайна, а до конца 2023 года количество учеников, которые будут тестировать оборудование, достигнет 2000 человек.
Программа «Меры укрепления доверия», финансируемая Европейским союзом и внедряемая ПРООН, способствует укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем вовлечения их в совместные проекты в области развития.