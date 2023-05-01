В Следственном комитете (СК) ПМР сообщили о том, что в последнее время фиксируются случаи рассылок на электронные адреса граждан и организаций ложных сообщений о вызове в судебные органы от имени СК ПМР c вымышленной электронной почты.
«Электронные вызовы в правоохранительные и судебные органы ПМР не практикуются и согласно действующему законодательству осуществляются путем повесток, которые вручаются вызываемому лицу под расписку (ст. 128, 136 УПК ПМР)», - разъяснили в Следственном комитете.
В ведомстве рассказали, что следует делать, если вы получили письмо аналогичного характера:
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