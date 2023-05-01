Dnestr.TV

 
0

Следственный комитет предупреждает о email-мошенниках

Следственный комитет предупреждает о email-мошенниках

В Следственном комитете (СК) ПМР сообщили о том, что в последнее время фиксируются случаи рассылок на электронные адреса граждан и организаций ложных сообщений о вызове в судебные органы от имени СК ПМР c вымышленной электронной почты.

«Электронные вызовы в правоохранительные и судебные органы ПМР не практикуются и согласно действующему законодательству осуществляются путем повесток, которые вручаются вызываемому лицу под расписку (ст. 128, 136 УПК ПМР)», - разъяснили в Следственном комитете.

В ведомстве рассказали, что следует делать, если вы получили письмо аналогичного характера:

отметьте его как спам;
не переходите по ссылкам и не открывайте вложения в подозрительных сообщениях, с их помощью мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным.
  • Сегодня, 15:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна