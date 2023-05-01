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Президент ПМР принял британского посла

Президент ПМР принял британского посла
фото: president.gospmr.org

На площадке Администрации ПМР состоялась встреча Главы приднестровского государства Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Его Величества Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РМ Стивеном Фишером.

Приветствуя гостя, Вадим Красносельский отметил, что с момента предыдущей встречи в Приднестровье и по его периметру произошли серьезные события, которые оказывают влияние на положение дел в стране и на состояние переговорного процесса. Работа «Постоянного совещания…» в формате «5+2» заморожена, переговоры в стагнации, встречи представителей сторон носят скорее формальный характер, а напряженная внешнеполитическая обстановка не добавляет оптимизма, констатировал Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, Приднестровье стремится к продолжению диалога и сохранению мира в республике и регионе в целом, сообщает пресс-служба Президента ПМР

Особое внимание Глава государства уделил теме предотвращенных терактов, подчеркнув, что в случае реализации преступных планов они стали бы мощным фактором эскалации конфликта. Вадим Красносельский отметил, что для Приднестровья важно, чтобы мировое сообщество дало справедливую оценку произошедшему. Это необходимо в первую очередь для недопущения новых попыток осуществления террористических атак и развязывания конфликта.

Британский посол в свою очередь отметил, что представляемое им государство внимательно наблюдает за происходящими событиями. Стивен Фишер обозначил заинтересованность в ознакомлении с уликами, подтверждающими факт подготовки предотвращенных терактов. Он также рассказал о состоявшихся недавно в Вене встречах с представителями государств – членов ОБСЕ.

Стивен Фишер проинформировал о запланированных встречах с представителями приднестровского бизнеса, цель которых – содействовать укреплению и развитию торговых связей и наращиванию экспорта.
  • Сегодня, 15:12
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