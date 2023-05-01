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Гражданина Израиля больше суток держат в аэропорту Кишинева

Гражданина Израиля больше суток держат в аэропорту Кишинева
Фото:primul.md

Житель Украины Борис Трейгерман, являющийся гражданином Израиля и временно находившийся на территории Республики Молдова по программе «Временная защита», выступил с официальным обращением, в котором рассказал о том, что, возвращаясь из Израиля, где о находился для оформления официальных документов, не был допущен на территорию Молдовы и уже более суток безосновательно удерживается в зоне вылета Кишиневского аэропорта, сообщает kp.md

При этом Трейгерман заявил, что в Кишиневе находится его несовершеннолетний сын, оставшийся один.

«Я вылетел на несколько дней в Израиль для того, чтобы получить новый паспорт. По возвращении в страну меня остановили на границе и абсолютно безосновательно выдали документ, запрещающий въезд в страну. На все мои вопросы к пограничному офицеру, ни одного аргумента и акта не было представлено. На мое устное заявление о том, что у меня в стране остался несовершеннолетний сын и этими действиями они несут угрозу его жизни и безопасности, офицер никак не отреагировал», — сказал Борис Трейгерман.

Он сообщил, что его адвокат подал официальный иск в суд о приостановлении действия запрета. После регистрации в суде документы были разосланы в соответствующие инстанции и, в первую очередь в Пограничную полицию РМ. Согласно закону, после этого действие данного запрета приостанавливается, и власти обязаны были пропустить его к сыну. Однако, даже спустя более суток никакой реакции со стороны пограничных властей не последовало.

Трейгерман напомнил, что по Конституции любой гражданин имеет право на юридическую защиту в любой ситуации, и соответственно, обратился с просьбой пропустить к нему адвокатов, на что тоже получил отказ.

«И все письменные заявления, написанные от руки, также остались без ответа. Даже больше скажу, не захотели их даже принимать и рассматривать», — отметил он.

Борис Трейгерман заявил, что рассматривает эти действия как давление, невыполнение буквы закона и что они несут угрозу жизни его несовершеннолетнего сына, с которым он не может воссоединиться. Он попросил президента Молдовы вмешаться в данную ситуацию.

«Я прошу президента вмешаться. Вы – гарант Конституции и, считаю, должны корректировать то, что какие-либо органы власти совершают антиправовые действия», — подытожил он.

На момент написания новости, пресс-службы администрации президента, пограничной полиции не прокомментировали эти заявления.

Источник: primul.md

  • Сегодня, 15:34
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