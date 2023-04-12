Несмотря на меры, предпринятые властями по сокращению числа курильщиков, более миллиарда человек по-прежнему сталкиваются с тягой к сигаретам и негативными последствиями для здоровья. В дополнение к ограничительным мерам по борьбе против табака, в некоторых странах появились новые подходы. Например, британское правительство запустило программу "Swap to Stop", которая побудила миллион курильщиков отказаться от традиционных сигарет в пользу вейпинга, сообщает Euronews.com.
Инициатива правительства Великобритании предусматривает бесплатное распространение наборов электронных сигарет и предоставление финансовых стимулов беременным женщинам, бросившим курить.
Хотя электронные устройства доставки никотина не лишены рисков, органы здравоохранения подтверждают, что они считаются менее вредной альтернативой.
Программа "Swap to Stop" предназначена для взрослых, которые пытались бросить курить, но безуспешно. В Великобритании инициатива побуждает курильщиков отказаться от традиционных сигарет в пользу электронных устройств. Таким образом, курильщики получают необходимую дозу никотина без вдыхания более 6000 опасных химических соединений, присутствующих в сигаретном дыме.
Почему власти Великобритании решили продвигать эту альтернативу.
Никотин - вещество, вызывающее привыкание у курильщиков, не является основной причиной заболеваний, связанных с курением. Фактически, многие даже не знают, что основным источником опасности для курильщиков являются вредные химические вещества в сигаретном дыме, а не никотин.
Никотин естественным образом содержится в нескольких растениях, в том числе в табаке. Несмотря на то, что никотин вызывает привыкание и представляет некоторые риски для здоровья, он не является канцерогеном и не является основным фактором, вызывающим заболевания, связанные с курением. Таковы данные британского исследования, проведенного организацией Cancer Research UK. Напротив, дым, образующийся при сжигании табака, увеличивает вероятность развития заболеваний из-за высокого уровня вредных химических веществ, которые он содержит.
Существует несколько альтернативных продуктов доставки никотина, которые можно использовать, чтобы помочь курильщикам бросить курить обычные сигареты, такие как нагревательные устройства для табака, электронные сигареты, снюс, никотиновые пластыри. Также это никотиновая жевательная резинка или никотиновые ингаляторы. Эти продукты поставляют никотин, не подвергая пользователей воздействию вредных химических веществ в сигаретном дыме.
Также важно бороться с дезинформацией и следить за тем, чтобы курильщики имели доступ к точной и правдивой информации о курении и доступных альтернативах. Доступ к точной информации может помочь курящим людям принимать правильные решения в отношении своего здоровья.
Конечная цель правительства Великобритании состоит в том, чтобы к 2030 году население полностью бросило курить. Однако эксперты считают, что эта цель может быть недостижимой, если не будут приняты более решительные меры.
Программа "Swap to Stop" представляет собой важный шаг в борьбе с курением и может рассматриваться как пример для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами. Продвигая менее вредные альтернативы традиционным сигаретам и предоставляя точную информацию о никотине и его влиянии на здоровье, эта программа может помочь сократить количество курильщиков и улучшить здоровье населения. Такая же политика снижения рисков широко применяется в таких странах, как Греция, Япония и Новая Зеландия.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2021 год, курение является причиной смерти около 7 миллионов человек в год во всем мире.