С 15 мая срок нахождения на территории Республики Молдова лиц, имеющих право на временную защиту, составит 90 дней в течение 180-дневного периода.
В распространенном КЧС распоряжении уточняется, что „срок нахождения на территории Республики Молдова до 90 дней в течение 180 дней украинских граждан, лиц без гражданства и лиц из третьих государств, иных чем Украина, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине и членам семей лиц, указанных выше, будет рассчитываться с 15 мая”, передает ipn.md
Срок пребывания на территории Молдовы до 15 мая не будет учитываться при расчете периода пребывания в Молдове для данной категории лиц.
Кандидаты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться мерами по облегчению пребывания в Республике Молдова, а также упрощенными условиями трудоустройства с помощью механизма временной защиты, ранее утвержденного правительством.
В соответствии с тем же распоряжением, в период с 31 мая 2023 года по 2 июня 2023 года в рамках Центра временного размещения иностранцев из подчинения Генерального инспектората по миграции Министерства внутренних дел будет создан Центр временного размещения иностранцев, которым было отказано во въезде на территорию Республики Молдова. Перевозка людей в центр будет обеспечиваться Генеральным инспекторатом Пограничной полиции при поддержке Генерального инспектората по миграции.
Расходы на питание и медобслуживание, понесенные центром, обеспечит Генеральный инспекторат по миграции, за исключением случаев, когда люди имеют запрет на въезд в Республику Молдова. Расходы на проживание для этих людей будет нести авиаперевозчик, который перевозил этих людей.
Правительство Республики Молдова предоставляет временную защиту перемещенным лицам из Украины. Это исключительная мера предоставления немедленной и временной защиты тем людям, которые соответствуют утвержденным критериям.
В июне прошлого года комиссия постановила, что беженцы с Украины смогут находиться в Молдавии на время действия режима ЧП, а также еще 90 дней после его окончания.
Власти страны ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали под предлогом энергокризиса и рисков для национальной безопасности из-за ситуации на Украине.