Верховный Совет рассмотрел и принял в первом чтении изменения в Закон «Об автомобильных дорогах». Поправки представило Правительство ПМР. Планируется привести отдельные положения закона к единообразию. Так, Закон «Об автомобильных дорогах» предлагается дополнить пунктами, которые определяют некоторые термины, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Предлагается расширить понятие "охранная зона автомобильной дороги общего пользования", разграничив охранную зону вне населённых пунктов и в населённых пунктах. Конкретизированы параметры охранной зоны автомобильной дороги общего пользования для предотвращения спорных ситуаций и недопонимания при определении зон ответственности, определить понятие "искусственный разделитель" и "придорожный газон", который вводится законопроектом», - отметил на пленарном заседании представитель Министерства экономического развития.
Также планируется чётко определить ширину охранной зоны автодороги. Это земельные участки вне населённых пунктов, расположенные с обеих сторон Зон безопасности, предназначенные для охраны и возможного будущего развития автомобильной дороги, обеспечения условий для ее содержания и движения по ней.
В действующей редакции закона ширина охранной зоны не указана. Её пропишут в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению.
Правительство предлагает в Законе «Об автомобильных дорогах» дать определение таким терминам, как «автомобильная дорога», «защитные дорожные сооружения», «искусственные дорожные сооружения».
Законопроект принят в первом чтении. Работа над документом продолжается.