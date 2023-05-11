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В Закон «Об автомобильных дорогах» будут внесены поправки

В Закон «Об автомобильных дорогах» будут внесены поправки
фото : novostipmr.com

Верховный Совет рассмотрел и принял в первом чтении изменения в Закон «Об автомобильных дорогах». Поправки представило Правительство ПМР. Планируется привести отдельные положения закона к единообразию. Так, Закон «Об автомобильных дорогах» предлагается дополнить пунктами, которые определяют некоторые термины, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Предлагается расширить понятие "охранная зона автомобильной дороги общего пользования", разграничив охранную зону вне населённых пунктов и в населённых пунктах. Конкретизированы параметры охранной зоны автомобильной дороги общего пользования для предотвращения спорных ситуаций и недопонимания при определении зон ответственности, определить понятие "искусственный разделитель" и "придорожный газон", который вводится законопроектом», - отметил на пленарном заседании представитель Министерства экономического развития.

Также планируется чётко определить ширину охранной зоны автодороги. Это земельные участки вне населённых пунктов, расположенные с обеих сторон Зон безопасности, предназначенные для охраны и возможного будущего развития автомобильной дороги, обеспечения условий для ее содержания и движения по ней.

В действующей редакции закона ширина охранной зоны не указана. Её пропишут в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению.

Правительство предлагает в Законе «Об автомобильных дорогах» дать определение таким терминам, как «автомобильная дорога», «защитные дорожные сооружения», «искусственные дорожные сооружения».

Законопроект принят в первом чтении. Работа над документом продолжается.
  • Вчера, 21:54
  • DTV
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