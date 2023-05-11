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Минсельхозприроды определило, где можно сеять рапс

Минсельхозприроды определило, где можно сеять рапс

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР внесло дополнение в Порядок учёта показателей состояния плодородия земель сельхозназначения и агротехнических требований к возделыванию сельскохозяйственных культур, сохранению и повышению плодородия почв, сообщает пресс-служба ведомства

Данным дополнением предусматривается нормативное закрепление требований к удалённости рапсовых полей от населённых пунктов. Так, рапс запрещается сеять ближе 500 метров от жилой застройки населённого пункта.

Как отметили в ведомстве, целью изменений является «усовершенствование законодательства в сфере обеспечения рационального использования земель сельхозназначения, сохранения и повышения плодородия почв и экономической эффективности земледелия, формирования высокой культуры землепользования».

  • Вчера, 22:02
  • DTV
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