Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР внесло дополнение в Порядок учёта показателей состояния плодородия земель сельхозназначения и агротехнических требований к возделыванию сельскохозяйственных культур, сохранению и повышению плодородия почв, сообщает пресс-служба ведомства
Данным дополнением предусматривается нормативное закрепление требований к удалённости рапсовых полей от населённых пунктов. Так, рапс запрещается сеять ближе 500 метров от жилой застройки населённого пункта.
Как отметили в ведомстве, целью изменений является «усовершенствование законодательства в сфере обеспечения рационального использования земель сельхозназначения, сохранения и повышения плодородия почв и экономической эффективности земледелия, формирования высокой культуры землепользования».