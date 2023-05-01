Dnestr.TV

 
0

В Молдове "Мира" нет

В Молдове "Мира" нет

С инициативой денонсировать соглашения, регулирующие деятельность телеканала “Мир” в Молдове, выступила президент РМ Майя Санду. 11 мая, проект был принят во втором чтении голосами 56 депутатов ПДС. Согласно документу, данное решение направлено на “защиту информационной безопасности Молдовы, учитываю текущую региональную ситуацию и угрозы в адрес национальной безопасности, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины”, сообщает aif.md

“Мир” – это межгосударственная телерадиокомпания. Она была создана в 1992 году Соглашением глав государств-участников Содружества Независимых Государств в целях освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией.

С 2000 по 2022 год представительство МТРК «Мир» в Молдове получило выплаты в размере 40,3 млн леев из государственного бюджета, пишет newsmaker.md

Начиная со второго квартала 2022 года власти перестали перечислять деньги телеканалу. В феврале этого года премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что часть соглашений, заключенных в рамках СНГ, могут денонсировать.

Пресс-секретарь главы правительства Даниел Водэ заявил 4 апреля, что Молдова больше не будет выплачивать взносы межгосударственной телекомпании «МИР» и «не потратит ни лея из денег налогоплательщиков на пропаганду и дезинформацию».

Правительство Молдовы 19 апреля 2023 года денонсировало соглашение с МТРК «Мир». Представительство телерадиокомпании в Молдове должны исключить из реестра Государственной регистрационной палаты как юридическое лицо.
  • Вчера, 22:20
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна