С инициативой денонсировать соглашения, регулирующие деятельность телеканала “Мир” в Молдове, выступила президент РМ Майя Санду. 11 мая, проект был принят во втором чтении голосами 56 депутатов ПДС. Согласно документу, данное решение направлено на “защиту информационной безопасности Молдовы, учитываю текущую региональную ситуацию и угрозы в адрес национальной безопасности, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины”, сообщает aif.md
“Мир” – это межгосударственная телерадиокомпания. Она была создана в 1992 году Соглашением глав государств-участников Содружества Независимых Государств в целях освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией.
С 2000 по 2022 год представительство МТРК «Мир» в Молдове получило выплаты в размере 40,3 млн леев из государственного бюджета, пишет newsmaker.md
Начиная со второго квартала 2022 года власти перестали перечислять деньги телеканалу. В феврале этого года премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что часть соглашений, заключенных в рамках СНГ, могут денонсировать.
Пресс-секретарь главы правительства Даниел Водэ заявил 4 апреля, что Молдова больше не будет выплачивать взносы межгосударственной телекомпании «МИР» и «не потратит ни лея из денег налогоплательщиков на пропаганду и дезинформацию».
Правительство Молдовы 19 апреля 2023 года денонсировало соглашение с МТРК «Мир». Представительство телерадиокомпании в Молдове должны исключить из реестра Государственной регистрационной палаты как юридическое лицо.