Министерство экономического развития 11 мая на заседании Правительства представило изменения в Закон ПМР «Об утверждении государственной целевой программы "Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике" на 2019-2026 годы».
Авторы инициативы отметили, что проект закона был разработан на основе анализа текущего состояния туристической отрасли в республике и реализации программы в течение прошедших трёх лет, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Государственная целевая программа по развитию туризма была разработана на 8 лет с одновременным закреплением сумм финансирования на очередной финансовый год. В 2022 году были предложены изменения в перечне утверждённых мероприятий международного направления, и денежные средства перераспределили на другие приоритетные направления. Это позволило уменьшить бюджетные ассигнования и сэкономить средства республиканского бюджета.
На основе анализа освоения денежных средств в прошлом году было предложено уменьшить объём расходов на 49,4 тыс. рублей и в целом закрепить общий объём финансирования программы в размере более 11 млн рублей.
Глава Минэкономразвития Сергей Оболоник отметил, что детально проработан вопрос перераспределения денежных средств и сокращения бюджета по некоторым направлениям. Например, продвижение и рекламная кампания приднестровского туристического продукта в интернете и печатных изданиях, включая иностранные, уменьшили на 88,3 тыс. рублей.
До 38 тыс. рублей предлагается сокращение расходов на мероприятия, связанные с участием в международных туристических выставках и продвижением туристической дестинации (территория со всевозможными удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов – прим. ред.) на электронных туристических выставках. Данный шаг обоснован отсутствием площадок для реализации этих мероприятий.
Изменения коснулись и ряда других направлений.
Также в новой редакции предлагается исключить из состава исполнителей ведомства, которые были ликвидированы, реорганизованы или не выполняют функции в области туризма. Речь идёт о Государственной службе статистики, Минздраве, Агентстве по инвестициям и развитию.
В целом в текущем году на развитие индустрии туризма планируют выделить почти 1 миллион рублей, направив эти средства на реализацию 9 мероприятий. В их числе продвижение туристского продукта, создание и продвижение сайта «Познавай Приднестровье», участие в международных туристических выставках, разработка каталога поставщиков туристических услуг и установка новых табличек с названиями улиц на иностранных языках.
Также в планах – оборудование туристских объектов информационными стендами, создание аудиогидов, разработка рекламного видеофильма и серии рекламных роликов и другие.
В рамках проекта также планируется приведение туристических кластеров в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов, а также создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети.
Члены Правительства единогласно поддержали проект, далее его направят на изучение в Верховный Совет.