Dnestr.TV

 
0

В программу развития туризма внесли изменения

В программу развития туризма внесли изменения

Министерство экономического развития 11 мая на заседании Правительства представило изменения в Закон ПМР «Об утверждении государственной целевой программы "Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике" на 2019-2026 годы».

Авторы инициативы отметили, что проект закона был разработан на основе анализа текущего состояния туристической отрасли в республике и реализации программы в течение прошедших трёх лет, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Государственная целевая программа по развитию туризма была разработана на 8 лет с одновременным закреплением сумм финансирования на очередной финансовый год. В 2022 году были предложены изменения в перечне утверждённых мероприятий международного направления, и денежные средства перераспределили на другие приоритетные направления. Это позволило уменьшить бюджетные ассигнования и сэкономить средства республиканского бюджета.

На основе анализа освоения денежных средств в прошлом году было предложено уменьшить объём расходов на 49,4 тыс. рублей и в целом закрепить общий объём финансирования программы в размере более 11 млн рублей.

Глава Минэкономразвития Сергей Оболоник отметил, что детально проработан вопрос перераспределения денежных средств и сокращения бюджета по некоторым направлениям. Например, продвижение и рекламная кампания приднестровского туристического продукта в интернете и печатных изданиях, включая иностранные, уменьшили на 88,3 тыс. рублей.

До 38 тыс. рублей предлагается сокращение расходов на мероприятия, связанные с участием в международных туристических выставках и продвижением туристической дестинации (территория со всевозможными удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов – прим. ред.) на электронных туристических выставках. Данный шаг обоснован отсутствием площадок для реализации этих мероприятий.

Изменения коснулись и ряда других направлений.

Также в новой редакции предлагается исключить из состава исполнителей ведомства, которые были ликвидированы, реорганизованы или не выполняют функции в области туризма. Речь идёт о Государственной службе статистики, Минздраве, Агентстве по инвестициям и развитию.

В целом в текущем году на развитие индустрии туризма планируют выделить почти 1 миллион рублей, направив эти средства на реализацию 9 мероприятий. В их числе продвижение туристского продукта, создание и продвижение сайта «Познавай Приднестровье», участие в международных туристических выставках, разработка каталога поставщиков туристических услуг и установка новых табличек с названиями улиц на иностранных языках.

Также в планах – оборудование туристских объектов информационными стендами, создание аудиогидов, разработка рекламного видеофильма и серии рекламных роликов и другие.

В рамках проекта также планируется приведение туристических кластеров в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов, а также создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети.

Члены Правительства единогласно поддержали проект, далее его направят на изучение в Верховный Совет.
  • Вчера, 22:29
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна