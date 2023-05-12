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В селах Слободзейского района привели в порядок остановочные павильоны

В селах Слободзейского района привели в порядок остановочные павильоны
фото : slobodzeya.gospmr.org

Пять новых и пять отреставрированных остановочных павильонов появилось в населённых пунктах Слобозейского района.

Как сообщила пресс-служба госадминистрации Слободзеи, по эскизам, разработанным главным архитектором района, одна из фирм изготовила новые павильоны и установила их на улицах Советской и Октябрьской в селе Ближний Хутор, на улице Ленина в Карагаше, Заречной в селе Кицканы и на улице Кирова в Незавертайловке.

Территория вокруг павильонов была вымощена тротуарной плиткой, установлены урны для мусора.

Кроме того, были приведены в порядок 2 остановочных пункта на улице Советской на Ближнем Хуторе, 2 – на улице Ленина в Карагаше, и еще один – на одноименной улице в Чобручах. Все эти остановки находились в аварийном состоянии.

Общая стоимость работ составила 320 тысяч рублей. Средства были выделены за счет программы развития дорожной отрасли Слободзейского района и города Слободзея по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности на 2023 год.

В селах Слободзейского района привели в порядок остановочные павильоны

В селах Слободзейского района привели в порядок остановочные павильоны
  • Сегодня, 15:36
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