Есть мнение, что соль усиливает вкус кофе и даже делает его полезнее. Так ли это?
В соцсетях новая мода — сыпать в кофе соль. Блогеры делятся своими ощущениями от сочетания вкусов, а некоторые даже уверяют, что этот метод приготовления бодрящего напитка оздоравливает организм.
Тренд этот далеко не новый. В Азии, Африке и на Ближнем Востоке добавление соли в кофе — вполне привычное дело. Только полезно ли это для здоровья на самом деле? Что происходит с напитком и нашим организмом?
Что происходит, если добавлять в кофе соль — рассказывает Рустем Садыков, врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог.
Уменьшается горечь «Одна из наиболее распространенных причин, по которой люди добавляют соль в кофе, — это уменьшение горечи напитка, — рассказал «Доктору Питеру» врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. — Горечь часто портит вкус ароматного кофе — из-за особенностей обжарки зерен и заваривания. Соль и правда может помочь нейтрализовать горький вкус: она блокирует вкусовые рецепторы на языке, которые воспринимают горечь. Так что чашка кофе с добавлением щепотки соли может показаться вкуснее
Усиливается естественная сладость «При добавлении в небольших количествах соль может сделать сладкие ноты в кофе более выраженными. Это потому, что соль усиливает восприятие сладости на языке. В результате кофе может быть слаще и приятнее без добавления сахара или подсластителей», — продолжает доктор.
Снижается кислотность «Еще одно потенциальное преимущество добавления соли в кофе — снижение его кислотности, — рассказывает Рустем Садыков. — Высокий уровень кислотности кофе может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей, такие как кислотный рефлюкс или изжога. Соль может помочь нейтрализовать кислоту в кофе, делая напиток менее резким для желудка».
Усиливается вкус «Соль — естественный усилитель вкуса и может помочь выявить сложные ароматы кофе. Это особенно верно для более темной обжарки зерен, которые, как правило, имеют более насыщенный и сложный вкус. Добавляя соль, вы можете усилить натуральный аромат кофе и сделать его вкус лучше», — добавляет врач.
Улучшается консистенция «Соль может помочь эмульгировать кофейные масла и создать более гладкую и бархатистую текстуру. Это способно сделать кофе более насыщенным и приятным», — говорит гастроэнтеролог.
Не пересолите! Врач предупреждает, что во всем нужна мера. Слишком много соли может перебить натуральный аромат кофе и сделать его неприятным на вкус. «Кроме того, если у вас высокое кровяное давление или другие проблемы со здоровьем, которые требуют от вас ограничения потребления соли, добавление соли в кофе может быть не очень хорошей идеей», — обращает внимание доктор.
Зачем вы пьете кофе Добавлять что-то в кофе ради улучшения его вкуса — это лишь дань моде, считает биотехнолог, ароматерапевт, нутрициолог, специалист по использованию специй Светлана Кусова.
«Многие ли из нас могут описать для себя вкус кофе, который им нравится, отличить нюансы плотности, теплоты и звонкости звучания вкуса? К сожалению, нет, — отмечает нутрициолог Светлана Кусова. — И совсем не потому, что мы не профессионалы. Просто мы не составляем себе труда распробовать, вкусить, расчувствовать и, самое главное, назвать то, что ощущают наши вкусовые рецепторы. Если этого не делаем мы, за нас это делают маркетологи, бариста… А что же мы тогда пьем и зачем?»
Часто добавками в кофе — от соли до молока и различных сиропов — мы просто заглушаем неприятные физиологические ощущения от напитка — изжогу, колики, жжение, отрыжку, головную боль. Но продолжаем считать, что «без кофе мне не жить». Хотя очевидно, что организму этот напиток нравится не очень, говорит эксперт.
«Эффект гармошки» Если же вы на самом деле хотите добавить в кофе то, что сделает его полезным для здоровья, обратитесь к опыту стран, где испокон века пьют этот напиток, и возьмите их лайфхаки, советует нутрициолог. «Один из них — добавление к кофе кардамона, что позволяет снизить нагрузку кофеина на сосуды и убирает „эффект гармошки“ — когда после чашки кофе сосуды то сжимаются, то расслабляются, — рассказывает Светлана Кусова. — Именно поэтому после прилива бодрости многие из нас чувствуют сонливость и снова тянутся за порцией кофе».
Ну и, конечно, стоит помнить, что излишки соли нивелируют все вышеперечисленные преимущества, сделав кофе просто неприятным на вкус. А когда из-за высокого давления или других проблем со здоровьем требуется ограничить потребление соли добавлять его ещё и в кофе тоже по возможности стоит избегать.