Страны Группы семи (G7) и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров G7.
По ее данным, решение, которое лидеры "семерки" собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Поставки Москвой газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году. Санкции могут коснуться в том числе северного участка российского трубопровода "Дружба", снабжающего энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, уточняет газета, сообщает ТАСС.
Согласно проекту заявления, G7 и Евросоюз намерены продолжать сокращение использования российских энергоносителей, "включая предотвращение повторного открытия ранее закрытых маршрутов", по крайней мере, до развязки конфликта на Украине. Один из чиновников сообщил изданию, что санкции необходимы, чтобы "убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем". Уточняется, что запрет будет носить в основном символический характер и вряд ли немедленно повлияет на поставки газа, однако "подчеркнет решимость Брюсселя сделать постоянным быстрый и болезненный уход от десятилетий зависимости от российских энергоносителей".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложил официально оформить приостановку поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, которые ранее отказались от ее закупок на национальном уровне. Вместе с тем исключения, которые подразумевают поставки нефти по южному участку нефтепровода в Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе.
Готовящийся 11-й пакет санкций против России 5 мая был передан странам ЕС для согласования.