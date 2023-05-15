В Молдове стартовали очередные учения резервистов, они пройдут с 15-19 мая по 22-26 мая, в соответствии с планом подготовки Национальной армии на текущий год и "не связаны с ситуацией с безопасностью в регионе", - отмечается в пресс-релизе Министерства обороны, передаёт sputniknews.ru
"Боевая техника будет перемещаться в учебные центры Национальной армии, а затем в места постоянной дислокации. Просим граждан не пугаться и воздержаться от публикации изображений в сети, чтобы не порождать слухи", - заявляет Минобороны.
Предыдущие сборы проходили со 2 по 7 апреля этого года. Резервисты после завершения учений получили очередные воинские звания, почетные грамоты и свидетельства об участии.
Ранее в Минобороны Молдовы заявили, что резервисты, получившие вызов на сборы, но не явившиеся на них, могут получить штраф в размере до 32 000 леев или быть направленными на общественные работы. В прошлом году учения резервистов проводились в июле и сентябре.