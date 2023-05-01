фото: официальный сайт Минобороны Украины www.mil.gov.ua
Как информирует «Военное обозрение», украинские депутаты обнародовали доклад, в котором говорится о снижении числа экономически активного населения Украины. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года страну покинули 5,5 млн трудоспособных граждан. Данный показатель составил 30% трудоспособного населения страны, сообщает sm.news
В докладе депутатов Верховной рады также сообщается, что в стране мобилизовали 1 млн человек.
Страну покинули 4,6 млн человек, их них – 3,2 млн женщин. На территориях, которые на данный момент находятся под контролем РФ, проживают еще 1,3 млн трудоспособных граждан, сообщает Нина Южанина.
Этот показатель больше, чем в Германии, когда страну покинули 4,7 млн человек в период с 1939 по 1946 годы во время боевых действий.