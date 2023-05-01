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Трудовые ресурсы Украины сократились более чем на 5,5 млн человек

Трудовые ресурсы Украины сократились более чем на 5,5 млн человек
фото: официальный сайт Минобороны Украины www.mil.gov.ua

Как информирует «Военное обозрение», украинские депутаты обнародовали доклад, в котором говорится о снижении числа экономически активного населения Украины. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года страну покинули 5,5 млн трудоспособных граждан. Данный показатель составил 30% трудоспособного населения страны, сообщает sm.news

В докладе депутатов Верховной рады также сообщается, что в стране мобилизовали 1 млн человек.

Страну покинули 4,6 млн человек, их них – 3,2 млн женщин. На территориях, которые на данный момент находятся под контролем РФ, проживают еще 1,3 млн трудоспособных граждан, сообщает Нина Южанина.

Этот показатель больше, чем в Германии, когда страну покинули 4,7 млн человек в период с 1939 по 1946 годы во время боевых действий.
  • Сегодня, 16:11
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