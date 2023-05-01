Dnestr.TV

 
0

Минсельхоз проверяет земельные участки

Минсельхоз проверяет земельные участки

Минсельхозприроды ПМР начало проверять земельные участки на предмет амброзии. Комиссия, в которую вошли фитосанитарные инспекторы и специалисты территориальных управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии приступили к проверкам земель сельхозназначения, а также земель Государственного резервного фонда Приднестровья.

Как сообщила пресс-служба Минсельхозприроды, в ходе обследований будет контролироваться соблюдение мер по борьбе с произрастанием амброзии полыннолистной.

Землепользователи и арендаторы земель сельскохозяйственного назначения были предупреждены о проведении внеплановых контрольных мероприятий. Информация была заблаговременно размещена на официальном сайте, в социальных сетях и мессенджерах Viber и Telegram министерства, в средствах массовой информации.

Кроме того, открыта горячая линия. По телефону 0 (533) 2-67-24 можно сообщить о случаях обнаружения зарослей амброзии.

Напомним, проверки продлятся до 14 октября 2023 года.

В прошлом году было обследовано более 1,5 тыс. земельных участков. Назначено штрафов на общую сумму 45,8 тыс. рублей.
  • Сегодня, 16:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна