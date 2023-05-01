Минсельхозприроды ПМР начало проверять земельные участки на предмет амброзии. Комиссия, в которую вошли фитосанитарные инспекторы и специалисты территориальных управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии приступили к проверкам земель сельхозназначения, а также земель Государственного резервного фонда Приднестровья.
Как сообщила пресс-служба Минсельхозприроды, в ходе обследований будет контролироваться соблюдение мер по борьбе с произрастанием амброзии полыннолистной.
Землепользователи и арендаторы земель сельскохозяйственного назначения были предупреждены о проведении внеплановых контрольных мероприятий. Информация была заблаговременно размещена на официальном сайте, в социальных сетях и мессенджерах Viber и Telegram министерства, в средствах массовой информации.
Кроме того, открыта горячая линия. По телефону 0 (533) 2-67-24 можно сообщить о случаях обнаружения зарослей амброзии.
Напомним, проверки продлятся до 14 октября 2023 года.
В прошлом году было обследовано более 1,5 тыс. земельных участков. Назначено штрафов на общую сумму 45,8 тыс. рублей.