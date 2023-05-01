В Госавтоинспекции Приднестровья впервые провели день открытых дверей для тех, кому интересна специфика службы сотрудников ГАИ и основные направления деятельности стражей дорожного порядка.
Гостями ГАИ стали выпускники и старшекурсники вузов. За два часа им рассказали о задачах и профессиональных обязанностях инспекторов дежурной части Госавтоинспекции, особенностях работы специалистов роты Дорожно-патрульной службы, сообщила пресс-служба МВД ПМР,
Гости узнали, какие виды услуг предоставляют гражданам сотрудники Межрайонного экзаменационного отделения и какие документы оформляют. Им предложили пройти тест: решить карточку с заданиями по правилам дорожного движения. Проверили свои знания многие, в том числе и владельцы водительского удостоверения с категорией «АМ» (мопед) и те, кто только планирует сесть за руль транспортного средства.
Присутствующие также ознакомились со служебной автомототехникой. Молодёжи продемонстрировали оснащение служебных машин ДПС, как работают комплексы видеонаблюдения. Отметили, в каких мероприятиях задействован такой транспорт. Рассказали, в какой форме одежды сотрудники ГАИ несли службу в недавнем прошлом, и представили образцы современной формы.
Желающие смогли применить на практике алкотестер и другие спецсредства, среди которых электронный штангенциркуль, термопринтер, измерители скорости типа Binar, TruCam, необходимые в повседневной службе инспекторам ГАИ, заступающим в наряд.
Приглашённых заинтересовало прохождение стажировки с последующим трудоустройством в ГАИ. На все вопросы собравшиеся получили исчерпывающие ответы.
В завершение мероприятия гостям разрешили посидеть на месте водителя в служебных автомобилях, в том числе в учебной машине МРЭО, на которой сдают экзамены будущие автомобилисты, включить мигалки и сказать несколько слов в громкоговоритель. Сделали и фото на память об экскурсии в ГАИ.