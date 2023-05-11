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На Украине изменили правила продажи машин

На Украине изменили правила продажи машин

Украинское Правительство внесло изменения в процесс перерегистрации транспортных средств, связанные с изменением владельца, позволяя сохранять существующие номерные знаки. Эти нововведения были утверждены Кабинетом министров в постановлении 454.Об этом сообщили в Главном управлении сервисного центра МВД, сообщает vesti.ua

В сообщении говорится, что при заключении договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства номерные знаки могут быть переданы новому владельцу безвозмездно.

Однако стоит отметить, что эти изменения не распространяются на номерные знаки с определенной комбинацией цифр и индивидуальные номерные знаки.

"Платные номерные знаки государственной регистрации, имеющие определенную комбинацию цифр, могут быть переданы только при условии оплаты их стоимости. То есть в случае перерегистрации транспортных средств, связанной со сменой владельца, если покупатель желает сохранить эти платные номерные знаки, ему придется оплатить их стоимость в сервисном центре МВД. Однако исключением является передача таких номерных знаков между родственниками", — пояснили в МВД.

Если номерные знаки с определенной комбинацией цифр передаются родственникам, которые становятся новыми владельцами транспортного средства, повторная оплата за эти номерные знаки не требуется.

Напомним, что украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

Украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, сообщает avto.novyny.live
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