Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон о внесении изменений и дополнений в закон «О противодействии коррупции». В пакете с ним подписаны изменения и дополнения в два других закона: «О банках и банковской деятельности в ПМР», а также «Об оперативно-розыскной деятельности ПМР».
Все три закона призваны усилить меры, направленные на борьбу с коррупцией, сообщает пресс-служба главы государства
Сегодня лица, занимающие госдолжности, госслужащие и те, кто претендует на должности госслужбы, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах, а также аналогичные сведения, касающиеся супругов и несовершеннолетних детей. Внесенные изменения устанавливают порядок проверки этих данных, для чего можно будет запрашивать информацию в правоохранительных органах и коммерческих банках.
Перечень тех, кто сможет запрашивать такую информацию, станет утверждать Президент ПМР. Он же будет определять и порядок проведения проверки соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных законом «О противодействии коррупции».
Как ранее сообщала пресс-служба Правительства ПМР, внесенные поправки позволят правоохранительным органам проводить оперативно-розыскные мероприятия для определения подлинности задекларированных доходов, а также соблюдения норм антикоррупционного законодательства. В свою очередь, банки будут обязаны предоставить уполномоченным сотрудникам справки по операциям, счетам и вкладам проверяемых чиновников.
Ужесточение контроля над счетами лиц, занимающих государственные должности, и госслужащих, а также членов их семей позволит минимизировать возможность получения ими незаконных доходов.