Постановлением кабинета министров утверждены и введены в работу Правила заключения публичных договоров на предоставление услуг по электроснабжению с физическим лицом (бытовым потребителем), оказанию потребителям (физическим лицам) услуг по водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, теплоснабжению, сбору и вывозу твердых бытовых отходов, содержанию и ремонту жилищного фонда, санитарному содержанию здания и придомовой территории, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, передаёт newspmr.com
Правила определяют порядок заключения публичных договоров на предоставление услуг в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.
В многоквартирных домах:
- электроснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);
- водоснабжение и (или) водоотведение (при наличии фактического подключения в установленном порядке к присоединенной сети);
- газоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);
- теплоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов;
- содержание и ремонт жилищного фонда, санитарное содержание здания и придомовой территории;
- техническое обслуживание и ремонт лифтов (в многоквартирных домах, оборудованных лифтом). В индивидуальных жилых домах:
- электроснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);
- водоснабжение и (или) водоотведение (при наличии фактического подключения в установленном порядке к присоединенной сети);
- газоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);
- теплоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети).
Состав предоставляемых потребителю услуг зависит от степени благоустройства жилого дома. Согласно нормативу:
Публичные договоры на предоставление указанных услуг заключаются в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий сторонами.
Конклюдентные действия организации, предоставляющей услуги, включают в себя фактическое предоставление услуг и выставление счетов, подключение потребителя к сети по его заявлению, а также выполнение других действий, свидетельствующих о намерении организации предоставить услуги потребителю.
Конклюдентными действиями потребителя считаются фактическое использование услуг по соответствующему виду коммунальных услуг, фактическая оплата услуг, а также фактическое подключение потребителя в установленном порядке присоединенной сети или иные действия, свидетельствующие о намерении потребителя воспользоваться услугами.
Для заключения публичного договора не требуется иных действий, кроме указанных выше конклюдентных действий сторон. Договор может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Если договор заключен в устной форме, он считается заключенным с момента первых конклюдентных действий. Если договор заключен в письменной форме, он считается заключенным с момента, указанного в договоре.
Договоры, заключенные путем совершения потребителя конклюдентных действий, считаются заключенными на условиях, предусмотренных типовыми формами.
Для заключения публичного договора в письменной форме потребитель обращается непосредственно в организацию и предоставляет следующие документы: - документ о праве собственности или другой документ, подтверждающий имущественное право на недвижимость, являющуюся местом потребления услуг; - документ, удостоверяющий личность.
Организации вправе с использованием технических средств снимать копии с представленных оригиналов документов либо их сканировать с целью хранения необходимой информации в электронном виде, после чего вернуть оригинал такого документа потребителю.
Организация обязана заключить с потребителем публичный договор в соответствии с утвержденной типовой формой, при условии предоставления надлежащих документов и технологической возможности.