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Правила заключения договоров на услуги ЖКХ

Правила заключения договоров на услуги ЖКХ

Постановлением кабинета министров утверждены и введены в работу Правила заключения публичных договоров на предоставление услуг по электроснабжению с физическим лицом (бытовым потребителем), оказанию потребителям (физическим лицам) услуг по водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, теплоснабжению, сбору и вывозу твердых бытовых отходов, содержанию и ремонту жилищного фонда, санитарному содержанию здания и придомовой территории, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, передаёт newspmr.com

Правила определяют порядок заключения публичных договоров на предоставление услуг в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

В многоквартирных домах:

- электроснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);

- водоснабжение и (или) водоотведение (при наличии фактического подключения в установленном порядке к присоединенной сети);

- газоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);

- теплоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов;

- содержание и ремонт жилищного фонда, санитарное содержание здания и придомовой территории;

- техническое обслуживание и ремонт лифтов (в многоквартирных домах, оборудованных лифтом).

В индивидуальных жилых домах:

- электроснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);

- водоснабжение и (или) водоотведение (при наличии фактического подключения в установленном порядке к присоединенной сети);

- газоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети);

- теплоснабжение (при наличии фактического подключения установленном порядке к присоединенной сети).

Состав предоставляемых потребителю услуг зависит от степени благоустройства жилого дома.

Согласно нормативу:

Публичные договоры на предоставление указанных услуг заключаются в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий сторонами.

Конклюдентные действия организации, предоставляющей услуги, включают в себя фактическое предоставление услуг и выставление счетов, подключение потребителя к сети по его заявлению, а также выполнение других действий, свидетельствующих о намерении организации предоставить услуги потребителю.

Конклюдентными действиями потребителя считаются фактическое использование услуг по соответствующему виду коммунальных услуг, фактическая оплата услуг, а также фактическое подключение потребителя в установленном порядке присоединенной сети или иные действия, свидетельствующие о намерении потребителя воспользоваться услугами.

Для заключения публичного договора не требуется иных действий, кроме указанных выше конклюдентных действий сторон. Договор может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Если договор заключен в устной форме, он считается заключенным с момента первых конклюдентных действий. Если договор заключен в письменной форме, он считается заключенным с момента, указанного в договоре.

Договоры, заключенные путем совершения потребителя конклюдентных действий, считаются заключенными на условиях, предусмотренных типовыми формами.

Для заключения публичного договора в письменной форме потребитель обращается непосредственно в организацию и предоставляет следующие документы:
- документ о праве собственности или другой документ, подтверждающий имущественное право на недвижимость, являющуюся местом потребления услуг;
- документ, удостоверяющий личность.

Организации вправе с использованием технических средств снимать копии с представленных оригиналов документов либо их сканировать с целью хранения необходимой информации в электронном виде, после чего вернуть оригинал такого документа потребителю.

Организация обязана заключить с потребителем публичный договор в соответствии с утвержденной типовой формой, при условии предоставления надлежащих документов и технологической возможности.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 15:56
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