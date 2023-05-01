Фото: Point.md Результатов аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" пока нет, а правительство РМ пока не заплатило аудиторам. Об этом сообщили в Агентстве публичной собственности (АПС) Молдовы, которое заказало аудит.
В агентстве отметили, что еще в конце января было предоставлено аудиторское заключение, проведенное компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co Limited из Великобритании. Оно касается задолженности за поставленный газ потребителям правого берега Днестра в период 1993-2021 гг., передает point.md ссылаясь на infotag.md
"В то же время результаты аудита не представлены по техническим причинам",- отметили в АПС.
Это связано с тем, что предусмотренные в бюджете Агентства 2022 году средства на оплату аудита в размере около 800 тыс. евро, в прошлом году не были использованы в силу разных причин, связанных "с проверкой электронных подписей договаривающихся сторон и регистрации контракта в казначействе". В связи с этим расходы, запланированные на 2022 год, не могут быть выплачены в нынешнем году, а в государственном бюджете на 2023 год средства на оплату аудита не предусмотрены.
В этой ситуации АПС обратилось в Министерство финансов с запросом о выделении необходимых денег из резервного фонда правительства в размере 15,5 млн леев (около 800 тыс. евро) на оплату работы двух аудиторских компаний. Министерство финансов одобрило эти расходы, но оплату можно будет произвести только после принятия постановления правительства и публикации его в "Официальном мониторе".
Ранее министр энергетики Виктор Парликов заявил, что сроки проведения аудита были продлены.
"У нас нет морального права как-то торопить их и настаивать на том, чтобы они быстрее завершили эту работу. Мы даже частично не выполнили свое финансовое обязательство. Мы должны решить проблему с оплатой. Ожидается, что они завершат аудит в мае", - сообщил министр в середине апреля.
Тендер по отбору аудитора был объявлен АПС в конце января 2022 года. Однако правительство признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний.
В августе 2022 г. Агентство государственной собственности подписало прямой договор на проведение аудита с двумя компаниями - Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Аудиторы должны представить заключение по вопросу образования долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки газа на правый берег Днестра с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 г.
В ноябре 2022 г. правительство Молдовы приняло решение заплатить двум компаниям за проведение аудита 800 тыс. евро. Согласно договорам, аудит должен был быть завершен до 30 января 2023 года, после оплаты услуг, за которые АПС был выставлен счет. В марте Агентство государственной собственности сообщило, что сроки проведения аудита были продлены, и его результаты будут представлены в мае 2023 года.