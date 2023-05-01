Молдова и США подписывают 18 мая в Кишиневе соглашение об открытом небе (Open Skies Agreement).
Документ подпишут министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Лилия Дабижа и заместитель Государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, передает infotag.md
В сообщении посольства США в Молдове говорится, что Open Skies Agreement символизирует первый шаг в либерализации воздушного сообщения между двумя странами.
"Вместе мы укрепляем двусторонние торгово-экономические связи. Это сильный сигнал о нашей поддержке дальнейшего пути Молдовы к созданию более открытой и прозрачной деловой среды", - отмечает посольство.